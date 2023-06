Sankt Augustin trauert um tote Feuerwehrleute: „Aus der Gemeinschaft ziehen wir alle Kraft“

Von: Johanna Werning

Die tödliche Feuer-Tragödie erschüttert Sankt Augustin auch eineinhalb Wochen später noch. Aber man sei auch „diesen dunklen Tagen nicht allein“, so der Bürgermeister.

Sankt Augustin – Magda und Michael zählten zu den erfahrensten Feuerwehrleuten bei der Freiwilligen Feuerwehr Niederpleis in Sankt Augustin. Bei einem Großeinsatz am Sonntag, 18. Juni, sind beide jedoch bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Der Rhein-Sieg-Kreis und insbesondere Sankt Augustin befinden sich seitdem im Schock.

Sankt Augustin trauert um tote Feuerwehrleute. Dabei hilft die Unterstützung aus ganz Deutschland, so Bürgermeister Max Leitterstorf. © Dominik Bund/Imago

Was ist in Sankt Augustin passiert? ► Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Sonntag (18. Juni) im Großeinsatz bei einem Brand in Sankt Augustin. ► In einem Motorradgeschäft war ein Feuer ausgebrochen. Zwischenzeitlich war über dem Laden eine gut 50 Meter hohe Rauchsäule zu sehen. Die Warnapp NINA löste aus. Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis waren im Einsatz. ► Während des Einsatzes soll es dann zu mindestens einer Verpuffung gekommen sein, dabei wurden Feuerwehrmann Michael und Feuerwehrfrau Magda als vermisst gemeldet. Am Abend gab es dann die traurige Gewissheit: Die beiden sind bei dem Einsatz ums Leben gekommen.

Nach Feuer-Drama in Sankt Augustin: Gedenkfeier für verunglückte Feuerwehrleute

„Wir mussten vor einer Woche den dunkelsten Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin erleben“, sagt Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) im Gespräch mit 24RHEIN. Am Freitag findet eine Gedenkfeier für die verunglückten Feuerwehrleute statt. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul nimmt an der Trauerfeier teil.

Gedenkfeier für die verstorbenen Feuerwehrleute in Sankt Augustin

Ort der Gedenkfeier: Klostergelände der Steyler Missionare (Arnold-Janssen-Straße 30)

Klostergelände der Steyler Missionare (Arnold-Janssen-Straße 30) Datum der Gedenkfeier: Freitag, 30. Juni 2023, um 17 Uhr

Freitag, 30. Juni 2023, um 17 Uhr Anreise zur Gedenkfeier: Die Stadt empfiehlt die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Anreise mit der Stadtbahnlinie 66 (Haltestelle Sankt Augustin Kloster) sowie mit verschiedenen Busverbindungen; Haltestelle Kinderkrankenhaus (Linie 508) und Sankt Augustin Zentrum (Linien 508, 517, 518, 529, 535, 540).

Feuerwehrleute sterben bei Großeinsatz in Sankt Augustin: „Aus der Gemeinschaft ziehen wir alle Kraft“

Seit der Feuer-Tragödie erreicht Sankt Augustin „eine große Welle der Anteilnahme und Solidarität aus ganz Deutschland und zum Teil darüber hinaus“, so der Bürgermeister weiter. Vor der Wache – nur wenige hundert Meter vom tragischen Einsatzort entfernt – haben Menschen mittlerweile ein Meer aus Blumen abgelegt.

Vor der Feuerwehr in Sankt Augustin liegt ein Meer aus Blumen. © Dominik Bund/Imago

„Es tut allen gut zu wissen, dass wir auch in diesen dunklen Tagen nicht allein sind“, betont Leitterstorf. „Ich war in den letzten Tagen mehrfach bei den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere der Einheit Niederpleis. Aus der Gemeinschaft ziehen wir alle Kraft – Kraft, um das Erlebte irgendwie zu verarbeiten.“

Auch die Feuerwehr selbst äußerte sich bereits nach dem tragischen Tod der beiden Kameraden. „Fassungslos und mit großer Trauer gedenken wir Magda und Michael, die in der Ausübung ihres geliebten Ehrenamtes viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden.“ Beide seien liebenswürdige Menschen gewesen, heißt es weiter. „Ihre Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen, und ihre Zuverlässigkeit war für jeden von uns Vorbild und Ansporn. Sie werden für immer eine Lücke in unseren Reihen hinterlassen.“

Nach Feuerdrama in Sankt Augustin: Spendenkonto für Hinterbliebene

Spendenkonto für die Hinterbliebenen der Feuerwehrleute Kontoinhaberin: Stadt Sankt Augustin

Steyler Bank

IBAN: DE96 3862 1500 0010 0119 49

Verwendungszweck: Hinterbliebene der Feuerwehrleute

Die Stadt Sankt Augustin hat außerdem in Zusammenarbeit mit der Steyler Bank ein Spendenkonto eingerichtet. Mittlerweile sind hier bereits viele Spenden eingegangen. Die genaue Höhe möchte Leitterstorf nicht nennen. Aber: „Auch an der hohen Spendenbereitschaft zeigt sich die überwältigende Anteilnahme an diesem schrecklichen Ereignis.“ (jw)