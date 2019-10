Von Raser bedrängt? Autofahrerin weicht aus - und wird von Lkw gerammt

Zu einem schweren Unfall kam es auf der A1: Dort soll ein Raser eine Autofahrerin bedrängt haben. Die Frau riss das Steuer herum – und lenkte vor einen Lastwagen.

Schwerer Unfall auf der A1 bei Lengerich in Westfalen

Autofahrerin wird von Lastwagen gerammt und landet im Grünstreifen

Ein unbekannter Autofahrer soll die Frau bedrängt haben

Lengerich – Zu einem schweren Unfall kam es auf der A1 in Westfalen: Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr war dort eine Autofahrerin samt Beifahrer unterwegs. Die 24-Jährige aus Mönchengladbach fuhr in Richtung Dortmund, als sie bei Lengerich mit ihrem Kia einen Lkw überholte. Doch dann raste hinter ihr ein weiteres Fahrzeug heran, wie msl24.de* berichtet.

Das Auto näherte sich dem Kia auf der A1 bei Lengerich laut Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit – und dann blendete der unbekannte Fahrer plötzlich auf. Die 24-Jährige erschrak, bremste stark ab und riss das Lenkrad nach rechts. Sie scherte wieder nach rechts vor den Lkw ein – doch der Lastwagenfahrer (44) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Schwerer Unfall auf A1 bei Lengerich: Auto überschlägt sich

Der Fahrer aus Polen fuhr mit seinem Lkw auf den Kia auf. Dabei kam der Wagen der Frau ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto blieb schließlich auf dem Grünstreifen der A1 bei Lengerich liegen. Die 24-Jährige und ihr Beifahrer hatten Glück im Unglück: Sie wurden bei dem Crash nur leicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 14.000 Euro.

Der Autofahrer, der auf der A1 bei Lengerich hinter dem Kia aufgeblendet haben soll, fuhr weiter und ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Die Beamten prüfen nun, ob in diesem Fall der Tatbestand der Nötigung vorliegt. Dies bestätigte eine Pressesprecherin der Polizei Münster auf Nachfrage von msl24.de*.

Nur wenige Stunden zuvor war es in der Gegenrichtung zu einem Unfall gekommen. Nach einer Kollision war die A1 bei Lengerich stundenlang gesperrt, wie msl24.de* berichtet. Zudem ereignete sich wenige Tage zuvor ein weiterer Unfall: Bei einem Wendemanöver erfasste ein Autofahrer in Gronau einen Motorradfahrer, wie msl24.de* berichtet. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

