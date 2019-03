Letzte Chance beim McDonald's Ostercountdown 2019: Was können die Angebote?

Noch eine Woche gibt es bei McDonald's den Ostercountdown 2019. Wie die Coupons funktionieren, warum nicht alle mitmachen können und wie viel man wirklich spart.

Der McDonald's Osterkalender 2019

Sieht fast aus wie ein Adventskalender, ist es aber nicht. Beim Ostercountdown von McDonald's handelt es sich um einen Osterkalender, bei dem es jeden Tag ein neues Angebot gibt. Dazu gehören nicht nur preislich reduzierte Speisen wie Burger und Chicken Nuggets – manchmal verschenkt McDonald’s auch besondere Extras, wie beispielsweise Pommes-Socken, Popsockets und DVDs.

Ostercountdown 2019: McDonald's-Gutscheine nur in der App

Wer vom McDonald's Ostercountdown profitieren möchte, muss sich zunächst die offizielle McDonald's-App herunterladen. Die einzelnen Coupons lassen sich nämlich nur in der App abrufen, ausgedruckte Exemplare der Gutscheine gibt es nicht. Ein Nachteil für diejenigen, die nicht iOS oder Android nutzen.

Wie kann man die McDonald's-App-Gutscheine einlösen?

Die Coupons des McDonald's Ostercountdowns lassen sie sich in den Filialen ohne Umstände einlösen - der Coupon muss nur an der Kasse vorgezeigt werden. Allerdings darf nur ein Gutschein pro Bestellung eingereicht werden. Wer das gleiche Angebot zweimal ergattern möchte, muss das also in zwei oder mehr Bestellungen tun. Die McDonald's Coupons laufen nämlich nicht ab, nachdem sie einmal genutzt wurden. Stattdessen kann man sie mehrfach vorzeigen.

Ostercountdown bei McDonald's: Welche Angebote gibt es in der letzten Woche?

In der letzten Woche des Ostercountdowns von McDonald’s gibt es beispielsweise 9er Chicken McNuggets zum Preis von 1,50 Euro und den Big Mac für einen Euro. Die Ersparnis der einzelnen Angebote liegt zwischen 6,99 Euro und 0,21 Euro. Ob sich das Angebot für den Aufwand, die Filiale zu besuchen lohnt, muss also jeder selbst entscheiden. Bei den einzelnen Angeboten gibt es in der Auswahl der Produkte Einschränkungen, die in der App angezeigt werden. Außerdem gibt es die Gratis-Artikel nur, solange der Vorrat reicht.

Hier eine Übersicht:

Datum Angebot Eigentlicher Preis So, 17. März 2019 McMenü Small und Happy Meal für 7,50 Euro + Gratis Familien DVD "Die Häschen Schule" Ein McMenü Small kostet je nach Inhalt unterschiedlich viel, es fängt bei 6,59 für ein Menü mit 6er Chicken Nuggets an, wie ein Mitarbeiter der Kasseler Filiale in der Kohlenstraße auf Anfrage angibt. Ein Happy Meal kostet 3,99 Euro. Zusammen 10,58 Euro. Mo, 18. März 2019 9er Chicken McNuggets für 1,50 Euro 4,89 Euro Di, 19. März 2019 Big Mac für einen Euro 4,29 Euro Mi, 20. März 2019 McFlurry nach Wahl mit zwei Toppings für einen Euro 2,99 Euro Do, 21. März 2019 Zwei heiße Taschen nach Wahl für 1,50 Euro 2 Euro Fr, 22. März 2019 Doppelpack Menü nach Wahl für 6,99 Euro + McDonald's Becher gratis Das Doppelpack-Menü gibt es nicht in allen Restaurants, die Kasseler Filialen gaben auf Anfrage der HNA an, dass sie das Menü nicht regulär anbieten. In Filialen, die das Menü regulär anbieten, soll sich der Preis auf 13,98 Euro belaufen. Sa, 23. März 2019 Zwei McMenü Small für 6,99 Euro Ein McMenü Small kostet je nach Inhalt unterschiedlich viel, es fängt bei 6,59 für ein Menü mit 6er Chicken Nuggets an, wie ein Mitarbeiter der Filiale in der Kohlenstraße auf Anfrage angibt. Hier wären es also 13,18 Euro. So, 24. März 2019 Zwei McSundae für 2 Euro 2 Euro

McDonald’s-Ostercountdown: Damit stand der Fastfood-Riese in den letzten Jahren in der Kritik

Erst Anfang des Jahres machten die McDonald’s Fililalen in Bremen und Brinkum Schlagzeilen, weil die Mitarbeiter gegenüber dem NDR und Radio Bremen angegeben hatten, auf der Arbeit stark gemobbt zu werden. Doch nicht nur das: Auch sagten sie, dass sie verdreckte und abgelaufene sowie zurückgegebene Lebensmittel verkaufen mussten. Konkrete Vorwürfe waren laut NDR, dass im McCafé abgelaufene Bio-Milch, die aus den Happy Meals stammt, verwendet wird und abgelaufener Salat, der im Hinterhof gelagert wird, bei der Zubereitung von Gerichten genutzt wird. Eine Mitarbeiterin habe sich wegen der Zustände schon 2017 an die Münchener Zentrale von McDonald’s gewendet. In Kassel und Umgebung gab es 2017 einen Streit bezüglich der Gründung von Betriebsräten, weil Angestellte gerade bei Krankheit übervorteilt würden. Dazu kommt, dass die gesundheitlichen Folgen von Fastfood-Konsum häufig diskutiert werden - bei McDonald's wurde unter anderem die Pesitizidmenge kritisiert, die bei der Kartoffelproduktion eingesetzt würde.

Welcher McDonald's Burger hat die meisten Kalorien?

Die meisten Kalorien hat momentan ein Aktions-Burger, der aktuell beim Lieferdienst von McDonald's, McDelivery, angeboten wird: Der Couchburger mit 920 Kalorien. Je nach Energieverbrauch ist unser Kalorienbedarf unterschiedlich. Betrachtet man jedoch Durchschnittswerte, wie sie zum Beispiel die Techniker Krankenkasse veröffentlicht, so fällt auf, dass der Burger fast die Hälfte des täglichen Kalorienbedarfs einer Frau zwischen 19 und 25 Jahren deckt. In diesem Alter benötigen Frauen rund 1900 Kalorien - ein Mann hingegen durchschnittlich 2500 Kalorien. Mit steigendem Alter nimmt der Bedarf ab. Die Angaben der Techniker Krankenkasse sollen für Menschen mit überwiegend sitzender Tätigkeit gelten. Der Big Bacon Raclette kommt auf 892 Kalorien, der Big Tasty Bacon auf 885 Kalorien.

Welcher McDonald's Burger hat die wenigsten Kalorien?

Die wenigsten Kalorien hat bei McDonald's der absolute Klassiker: der Hamburger mit 253 Kalorien. Betrachtet man wieder den durchschnittlichen Kalorienbedarf bei überwiegend sitzender Tätigkeit, deckt dieser davon nur zehn Prozent bei den Männern und rund 13 Prozent bei den Frauen zwischen 19 und 25 Jahren.

Wohin liefert McDonald's in Kassel?

Seit Mai 2018 liefert der McDonald's auch in Kassel. Die Filiale an der Treppenstraße und die Filiale an der Kohlenstraße haben sich zu der Zeit McDelivery angeschlossen. Ob der eigene Wohnort zum Liefergebiet gehört, sieht man zudem auf der Seite von McDonald's und den jeweiligen Services. Einige Straßen und Gebiete gehören nämlich nicht mehr zum Liefergebiet.

