„Letzte Generation“ blockiert große Flughäfen in Deutschland: Klimaaktivisten kleben auf dem Rollfeld

Von: Moritz Bletzinger

Klebe-Aktion am Flughafen: Die „Letzte Generation“ streikt in Hamburg und Düsseldorf. © Letzte Generation

Klimastreik zum Ferienstart: Die „Letzte Generation“ blockiert die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf. Die Bundespolizei ist im Einsatz.

Hamburg – Die „Letzte Generation“ blockiert offenbar die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf. Am frühen Donnerstagmorgen klebten sich Aktivisten auf die Rollbahnen.

„Letzte Generation“ blockiert Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf

Eine Sprecherin der Bundespolizei am Flughafen Hamburg teilt auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mit, es befänden sich vier unberechtigte Personen auf dem Flughafengelände. Ob sie Mitglieder der „Letzten Generation“ seien, konnte die Polizei bislang nicht feststellen. Die Inspektion in Düsseldorf war am Morgen noch nicht zu erreichen.

Die „Letzte Generation“ postete selbst Fotos und Videos von der Aktion bei Twitter. Nach eigenen Angaben hat die Gruppe die Rollbahnen in Hamburg und Düsseldorf seit sechs Uhr morgens blockiert.

Offenbar haben die Aktivisten Zäune zerschnitten, um sich Zugang zu den Flughafenbereichen zu verschaffen. Die Bundespolizei ist sowohl in Hamburg als auch in Düsseldorf im Einsatz, berichtet unter anderem die Bild-Zeitung.

+++ Mehr Informationen in Kürze +++