"Gaffer-Prozess": Vier Monate Haft für Hauptangeklagten

Nach einem tödlichen Unfall wird im Juli 2015 in Bremervörde die Arbeit der Rettungskräfte behindert. Foto: Theo Bick

Bremervörde (dpa) - Im sogenannten Gaffer-Prozess im Bremervörde hat die Staatsanwaltschaft gegen den 27-jährigen Hauptangeklagten eine Freiheitsstrafe von vier Monaten gefordert.

Diese könne auch zur Bewährung ausgesetzt werden, sagte die Staatsanwältin, die den Vorwurf des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung bestätigt sah. Er soll zudem eine Geldstrafe von 500 Euro zahlen.

Für die 20 und 36 Jahre alten Mitangeklagten forderte die Anklagevertreterin heute in ihrem Plädoyer Geldstrafen. Die Verteidiger forderten in allen drei Fällen Freispruch für ihre Mandanten. Die Urteile werden am Nachmittag erwartet.

Die Angeklagten sollen bei einem Verkehrsunfall mit zwei Toten am 5. Juli 2015 in Bremervörde die Einsatzkräfte behindert haben. Sie sehen sich selbst nicht als Gaffer. Ihre Anwälte sprachen von einer seit zwei Jahren dauernden medialen und auch politischen Stimmungsmache gegen ihre Mandanten. Zudem kritisierten sie Ermittlungsfehler. So sei nie bewiesen worden, ob der 27-Jährige tatsächlich Fotos oder Videos gemacht habe.

Entwurf Gaffer-Gesetz