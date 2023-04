Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 30. April: In diesen Städten öffnen die Geschäfte

Von: Hannah Decke

In welchen Städten die Geschäfte am 30. April öffnen, zeigen wir im Überblick. Zum Ende des Monats gibt es in NRW noch einmal einige verkaufsoffene Sonntage.

Hamm - Es geht weiter mit den Frühlingsmärkten in Nordrhein-Westfalen. Passend dazu gibt es auch am 30. April wieder in vielen Städten einen verkaufsoffenen Sonntag. Und: Das Wetter könnte mitspielen. Die Temperaturen steigen wieder. „Der Sonntag ist ein ganz netter Tag für eine Wanderung“, kündigte Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei wetter.net an. Eine Wandung – oder eben einen Shopping-Ausflug.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 30. April – zahlreiche Frühlingsmärkte

Das Alpener Blumen- und Spargelfest lockt am Wochenende mit einem Streetfoodfestival und einem verkaufsoffenen Sonntag an den Niederrhein. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre Ware, es gibt eine Tauschbörse für Garten-Produkte und frischen Spargel und Erdbeeren.

In Höxter dreht sich alles um Blumen und Pflanzen. „Jetzt den Frühling genießen“, sagt die Werbegemeinschaft Höxter und lockt neben einem verkaufsoffenen Sonntag mit einer Pflanzenbörse, zahlreichen Garten-Ständen und Deko-Angeboten. Frühlingshaft wird es auch in Herford. Beim Herforder Frühling erwartet Besucher eine Automeile, Garten-Angebote und einen Flohmarkt.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In diesen Städten öffnen am 30. April die Geschäfte

Unser Überblick zeigt, in welchen Städten von NRW am Sonntag, 30. April 2023, die Geschäfte öffnen*. In der Regel ist Shopping in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich.

Alpen, Blumen- und Spargelfest

Marl-Hüls, Weinfest

Duisburg-Hamborn, Mai-Käfer-Fest

Bergisch-Gladbach, Frühlingsfest

Bocholt, Bocholt Blüht

Höxter, Blumen- und Pflanzenmarkt

Leverkusen (nur Rathaus-Galerie)

Herford, Herforder Frühling

Nordkirchen, Schloss- und Dorflauf mit Maimarkt

Gronau-Epe, Frühlingsfest

Bad Münstereifel (City Outlet), Frühlingsmarkt

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.

Verkaufsoffener Sonntag am 30. April auch in den Niederlanden

Wer durch den 1. Mai-Feiertag ein verlängertes Wochenende hat, könnte über einen Wochenend-Trip in die Niederlande nachdenken. Bekanntlich ist dort auch in vielen Städten sonntags das Einkaufen möglich. Wer am 30. April schon andere Pläne hat, könnte den 1. Mai in den Niederlanden verbringen und dort einkaufen gehen.