„Ihr habt uns endgültig verloren“: Kunden kehren Lidl den Rücken

Lidl-Kundin ärgert sich

+ © Marijan Murat/dpa Ärger über Katzenstreu - eine Lidl-Kundin beschwert sich über die Mengenbeschränkung. © Marijan Murat/dpa

Eine Lidl-Kundin ärgert sich auf Facebook über eine kuriose Regel bei dem Discounter. Grund für ihren Ausraster: Die Mengenbeschränkung für Katzenstreu.

Heilbronn - Das Coronavirus in Baden-Württemberg hat seit seiner Ausbreitung auf ungewöhnliche Art auch Einfluss auf das Einkaufsverhalten der Menschen genommen. In der Pandemie-Zeit waren leergeräumte Regale in den Supermärkten keine Seltenheit. Die erhöhte Nachfrage nach Nudeln, Gemüse und nicht zuletzt Toilettenpapier brachte die Lieferketten im Frühjahr 2020 an ihre Grenzen. In Hochzeiten der Hamsterkäufe kam es dabei für Kunden von Lidl, dm und Co zu teils absurden Erlebnissen. Von der Mengenbeschränkung ist offenbar auch Katzenstreu betroffen. Wie BW24* berichtet, kehren Lidl-Kunden dem Discounter nun deshalb sogar den Rücken zu.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg (BW24* berichtete) hat den Andrang auf Supermärkte gesteigert.