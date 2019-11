Feuer-Drama in Wohnhaus: Kind (10) stirbt, Schwester (4) vermisst

Die Feuerwehr musste in Mengerskirchen in der Nähe von Limburg zu einem Großeinsatz ausrücken - ein Wohnhaus steht in Flammen. Ein Kind stirbt, die Schwester wird noch vermisst. (Symbolbild)

Feuer-Drama in der Nähe von Limburg: Das Haus einer fünfköpfigen Familie in Mengerskirchen brennt. Es gibt mindestens ein Todesopfer.

Wohnhaus in Mengerskirchen in der Nähe von Limburg brennt

Ein Kind (10) stirbt in den Flammen, die Schwester (4) wird vermisst

Die Polizei ermittelt

Mengerskirchen - Tragödie in Mengerskirchen in der Nähe von Limburg (Hessen)! Am frühen Dienstagmorgen (26.11.2019) wird die Feuerwehr gegen sieben Uhr zu einem Großeinsatz gerufen. Der Grund: Ein Einfamilienhaus steht in Flammen, wie die Polizei Limburg auf Anfrage bestätigt.

Ein Ehepaar kann sich gerade noch samt ihrem fünfjährigen Sohn durch die Hilfe der Rettungskräfte aus dem brennenden Haus retten, die beiden Töchter, zehn und vier Jahre alt, werden zunächst jedoch vermisst.

Limburg (Hessen): Haus gerät in Brand - Kind stirbt, Schwester wird vermisst

Dann die Gewissheit: Die Ältere wird aus dem Haus geborgen, doch der Arzt kann sie nicht mehr retten – sie stirbt noch vor Ort. Ihre vierjährige Schwester bleibt verschollen, wie eine Sprecherin der Polizei Limburg bestätigt. Die Löscharbeiten befinden sich demnach noch in vollem Gange.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch offen. Das Feuer zerstörte das Haus in der Straße Unterm Bau fast vollständig, genaue Angaben bezüglich des Sachschadens konnte die Beamtin noch nicht machen. Die Polizei ermittelt.

Limburg (Hessen): Häuser brennen ab - Polizei und Feuerwehr ratlos

Erst vor wenigen Wochen hatte eine Brandserie in Limburg die Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Dabei handelte es sich um Brandstiftung.