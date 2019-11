Brand-Drama in Wohnhaus: Zwei Kinder (10 und 4) sterben in den Flammen

Brand-Drama in Mengerskirchen bei Limburg (Hessen): Zwei Kinder im Alter von zehn und vier Jahren sind in den Flammen ums Leben gekommen.

Brand-Drama in der Nähe von Limburg (Hessen): Das Haus einer fünfköpfigen Familie in Mengerskirchen brennt. Es gibt zwei Todesopfer.

Wohnhaus in Mengerskirchen in der Nähe von Limburg (Hessen) brennt

brennt Zwei Kinder (10 und 4) sterben bei dem Brand

Die Polizei ermittelt, die Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Update vom Dienstag, 26.11.2019, 12.44 Uhr: Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Das vierjährige Mädchen, dass nach dem verheerenden Brand in Mengerskirchen vermisst wurde, ist nun auch tot aus dem Haus geborgen worden. Rettungskräfte hatten bereits die zehn Jahre alte Schwester des Mädchens leblos in den brennenden Haus gefunden, das vierjährige Mädchen galt bisher noch als vermisst.

Die Elter und der fünfjährige Bruder der beiden verstorbenen Schwestern konnten sich noch vor den Flammen retten.

Erstmeldung vom Dienstag, 26.11.2019, 09.05 Uhr: Mengerskirchen - Drama in Mengerskirchen in der Nähe von Limburg (Hessen)! Am frühen Dienstagmorgen (26.11.2019) wird die Feuerwehr gegen sieben Uhr zu einem Großeinsatz gerufen. Der Grund: Ein Einfamilienhaus steht in Flammen, wie die Polizei Limburg auf Anfrage bestätigt.

Ein Ehepaar kann sich gerade noch samt ihrem fünfjährigen Sohn aus dem brennenden Haus retten, die beiden Töchter, zehn und vier Jahre alt, werden zunächst jedoch vermisst.

Limburg (Hessen): Brand in Wohnhaus - Kind stirbt, Schwester wird vermisst

Dann die Gewissheit: Die ältere Schwester wird von den Rettungskräften während den Löscharbeiten aus dem brennenden Haus geborgen, doch der Arzt kann sie nicht mehr retten – sie stirbt trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Ihre vierjährige Schwester bleibt verschollen, wie eine Sprecherin der Polizei Limburg (Hessen) bestätigt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Mengerskirchen, Weilburg und Winkels befinden sich demnach noch in vollem Gange. Wie die Polizei Wiesbaden (Hessen) mitteilte, hatte offenbar der Sohn den Brand bemerkt und seine 30 und 27 Jahre alte Eltern informiert.

+ Brand-Drama in Mengerskirchen bei Limburg (Hessen): Ein Kind (10) stirbt, die Schwester (4) wird noch vermisst. © Arnold Strieder

Limburg (Hessen): Brand in Wohnhaus - Kind wird vermisst, Gebäude einsturzgefährdet

Wie es zu dem Brand kam, ist noch offen. Das Feuer zerstörte das Haus in der Straße Unterm Bau fast vollständig, genaue Angaben bezüglich des Sachschadens konnte die Beamtin noch nicht machen. Das Haus gilt jedoch als einsturzgefährdet. Daher ist derzeit auch ein gefahrloses Betreten des Gebäudes für die Einsatzkräfte unmöglich.

Die Brandermittler der Limburger Polizei haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Zudem sind laut der Polizei Wiesbaden (Hessen) Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes mit der Brandursachenermittlung beauftragt.

Limburg (Hessen): Häuser brennen ab - Polizei und Feuerwehr ratlos

Erst vor wenigen Wochen hatte eine Brandserie in Limburg (Hessen) die Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Dabei handelte es sich um Brandstiftung.