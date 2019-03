Plattform „Elysium“: Urteil im Prozess um kinderpornografisches Forum

In Limburg waren vier Männer mit Beziehungen zum kinderpornografischen Forum „Elysium“ angeklagt. Nun hat das Landgericht schwere Strafen verhängt.

Limburg - Das Landgericht Limburg in Hessen hat im Prozess um die Kinderpornoplattform „Elysium“ ein erstes Urteil verkündet. Zuvor waren insgesamt vier Männer festgenommen worden, die in jeweils unterschiedlicher Funktion an eben jenem Darknet-Forum mit mehr als zehntausend Mitgliedern maßgeblich mitgewirkt hatten. Infolgedessen waren sie unter anderem wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte angeklagt.

Vonseiten der Staatsanwaltschaft wurden dafür Haftstrafen zwischen vier und neun Jahren, sowie anschließende Sicherheitsverwahrung für einen der Männer gefordert. Die Verteidigung plädierte hingegen teils auf Freilassung sowie mildere Strafen. Außerdem forderte sie das Gericht dazu auf, generell von einer möglichen Sicherheitsverwahrung abzusehen. Nun wurde ein erstes Urteil verkündet.

Prozess Elysium: Männer wegen Betrieb einer kinderpornografischen Plattform verurteilt

Der Richter des Landgerichts Limburg kam der staatsanwaltlichen Forderung in seinem Urteil größtenteils nach. Insgesamt verhängte er gegen die Angeklagten lange Haftstrafen von drei Jahren und zehn Monaten bis neun Jahren und neun Monaten. Im schwersten Fall ordnete das Landgericht außerdem eine Sicherungsverwahrung an, die über die Haftzeit hinausgeht. Dabei wird die entsprechende Person nach Ablauf der Haftstraße nicht entlassen, sondern zum Schutze der Allgemeinheit weiterhin in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Im Unterschied zur normalen Haft werden dem Sicherheitsverwahrten allerdings mehr Hafterleichterungen gewährt.

