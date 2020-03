Gefährliches Klettern: Zwei Jugendliche von Baumstämmen verschüttet

Im Landkreis Northeim

+ © Konstantin Mennecke/KFV Northeim Einsatzkräfte der Feuerwehr holten die verschütteten Jugendlichen unter den Baumstämmen hervor. © Konstantin Mennecke/KFV Northeim

Zwei Jugendliche sind am Sonntagnachmittag, 22. März, am Ortsrand von Lindau im Kreis Northeim in Niedersachsen von Baumstämmen verschüttet worden. Sie erlitten Knochenbrüche.