Horror-Unfall! Bauer gerät mit Armen und Beinen in die Fräse von Traktor

Horror-Unfall in Niedersachsen: Ein Bauer im Emsland gerät mit Armen und Beinen in die Fräse vom Traktor. Bei dem schlimmen Unglück ist er ganz allein.

Ein Landwirt im Emsland ist mit seinen Gliedmaßen in eine Fräsmaschine geraten

Als das Unglück geschah, war er allein auf dem Feld

Nach einem Einsatz mit Rettungshubschrauber schwebt der Mann in Lebensgefahr

Unklar ist noch, wie es zu dem Traktor-Unglück kam

Lingen – In Lingen in Niedersachsen schwebt ein Mann nach einem Arbeitsunfall in Lebensgefahr. Am Samstagmorgen arbeitete der Bauer für etwa eine Stunde allein auf dem Feld. Er fuhr dabei einen Traktor mit angebauter Fräse.

Gegen 11 Uhr kam es zu dem Unglück, wie die Polizeiinspektion Emsland mitteilte: Der 68 Jahre alte Mann geriet er mit Armen und Beinen in die Fräse und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Im Landkreis Cloppenburg verunglückte ebenfalls diese Woche ein 23 Jahre alter Arbeiter in der Landwirtschaft: Seine Kollegen fanden ihn leblos in einem Tank, wie nordbuzz.de* berichtete.

Lingen im Emsland: Arme und Beine von Bauer in Fräse geraten – Rettungs-Einsatz mit Hubschrauber

Durch Zufall kamen an dem Feld, auf dem der 68-jährige Landwirt verunglückte, Passanten vorbei. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Mit Hubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Enschede gebracht. Ein Fremdverschulden an dem Unglück schließen die Ermittler aus.

Mehr Unfall-Meldungen aus der Landwirtschaft in Niedersachsen: Lkw mit 20 Tonnen Hühner-Kot von Sturm-Böe erfasst

Traktor-Unfall in Niedersachsen: Bauer erleidet Verletzungen durch rotierende Klingen

Eine Fräse arbeitet mit rotierenden Klingen. In der Landwirtschaft wird sie unter anderem eingesetzt, um den Boden für die Saat oder Pflanzen zu bearbeiten. Mit ihr können Erntereste oder Dünger in die Erde eingearbeitet werden. Fräsen werden an den Traktor gehängt. Erst vor zwei Wochen gab es einen weiteren Traktor-Unfall in Niedersachsen, auch hier gab es einen Schwerverletzten: Der Schlepper wurde von einem Güter-Zug mitgeschleift. Nordbuzz.de* berichtete als eines der ersten Portale von dem Unglück.

