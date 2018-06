Linienbus schiebt an Ampel Autos ineinander - 16 Verletzte 

In Münster kracht ein besetzter Linienbus an einer Ampel in ein Auto und schiebt mehrere Wagen ineinander. 16 Menschen werden verletzt, vier von ihnen schwer. Die Polizei sichert den Unglücksort.

Münster - Bei einem Auffahrunfall mit einem Linienbus und mehreren Autos am Montagnachmittag in Münster sind 16 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen erlitten vier schwere Verletzungen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. 12 Menschen wurden demnach leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der besetzte Linienbus zuvor an einer Ampel auf mehrere wartende und langsam rollende Autos gefahren. Durch den Aufprall seien die Wagen ineinander geschoben worden. In dem Bus saßen demnach 28 Menschen, insgesamt waren 33 Personen in den Unfall involviert. Unklar war zunächst, ob auch Kinder betroffen sind.

Mehrere Dutzend Rettungskräfte versorgten die 16 Verletzten am Ort. Sie kamen in Krankenhäuser. Der Einsatz der Feuerwehr war am frühen Abend beendet, wie ein Sprecher sagte. Die Polizei nahm anschließend den Unfall auf und untersuchte den beschädigten Bus. Die beschädigten Autos wurden abtransportiert. Die Bundesstraße 51 sei für den Einsatz in beide Richtungen gesperrt worden.

dpa