Umstände noch unklar: Junge (6) ertrinkt in Freizeitbad - Polizei ermittelt

In einem Schwimmbad in Lippstadt treibt ein Kind im Wasser. Sofort wird versucht, den Jungen zu reanimieren. Doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Lippstadt/Nordrhein-Westfalen - Ein sechsjähriger Junge ist am Dienstag in einem Schwimmbad in Lippstadt ertrunken. Ein Bademeister habe am späten Vormittag das im Wasser treibende Kind entdeckt, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb das Kind noch im Schwimmbad.

Der Junge sei in einem separaten Schwimmbecken mit 1,40 Metern Tiefe gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ob er schwimmen konnte, war zunächst unklar.

Sechsjähriger im Schwimmbad ertrunken: Kriminalpolizei ermittelt

Die Eltern, die mit ihrem Kind zusammen im Schwimmbad waren, wurden nach dem Unglück von Notfallseelsorgern betreut, sie konnten noch nicht befragt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die näheren Todesumstände.

afp/dpa