20 Dinge, die alle Deutschen tun, sobald es über 28 Grad hat

Von: Michelle Anskeit

Am Wochenende erwarten uns in vielen Teilen Deutschlands um die 30 Grad, aber ich höre Hans-Uwe trotzdem den Rasenmäher anschmeißen.

Entweder, du warst heute schon draußen oder du hast es gewagt, einen Blick auf die Wetter-App zu werfen: So oder so weißt du jetzt, dass die nächsten Tage heiß werden. Also so richtig heiß. Und damit meine ich nicht, dass wir hier in Deutschland Besuch von irgendwelchen hübschen Supermodels bekommen, sondern die um die 30 Grad liegenden Temperaturen.

Was soll ich sagen? Der Sommer ist da und damit auch die typischen Verhaltensweisen, die alle Deutschen an den Tag legen, sobald das Wetter von „angenehm warm“ zu „Wüstenhitze“ wechselt. Hier sind einige von ihnen:

1. Einfach hoffen, dass die Wetter-App doch lügt. Schließlich stimmt die in letzter Zeit doch eh immer weniger, oder?

Wie meine Mutter immer sagt: „Ich glaube beim Wetter nur das, was ich selber sehe oder fühle.“

Was dich dann erwartet, wenn du nach draußen guckst. © IMAGO/Rene Traut

2. Merken, dass es wirklich so heiß ist und auch die Nachbarschaft darüber informieren. Wahlweise mit „Das ist aber auch nicht gut für den Garten“ oder „ich mag ja den Sommer, aber so heiß muss es dann nicht sein!“

3. Dann geht‘s sofort in den örtlichen Baumarkt, wo sich auch alle anderen Deutschen tummeln und sich um die verbliebenen Ventilatoren oder Kiddie-Pools streiten. Zu Hause sind die Vorhänge zu.

Dabei tragen mindestens drei Männer ihre schicken Hawaii-Hemden oder sie ziehen sich ihre Oberteile einfach komplett aus. Und alle stellen ihre Sandalen zur Schau ... vor allem Birkenstocks ... bei diesen Temperaturen vielleicht sogar ohne Socken.

Das will ich immer machen, aber ich weiß, dass es für den Körper nicht so toll ist ... © Josep Suria/Imago

4. An der Kasse ausnahmsweise mal keine Kraft dazu haben, sich über den Preis für die Ventilatoren zu beschweren.

Trotzdem gibt es da immer diesen einen Alman, der trotzdem einen Spruch in Richtung „Da ist kein Preisschild dran, also ist es gratis, oder?“ bringt. Selbst bei 30 Grad.

5. Im Supermarkt nebenan, in dem plötzlich die nächste Eiszeit angebrochen ist, einen ganzen Vorrat kühler Lebensmittel kaufen.

Die Eisfächer sind leergeräumt, Hubert und Friedrich streiten sich um den letzten 6er-Wasser und irgendwo hängt Beate kopfüber in der Kühltruhe, um die letzten Reste Grillfleisch zu ergattern. Alle tun ihr Bestes, um sich die nächsten drei Tage nicht aus dem Haus bewegen zu müssen.

So sehe ich dann auch immer aus. © Bihlmayerfotografie/Imago

6. Dem Ganzen den Titel „Hamstern, 28 Grad+ Edition“ geben.

7. Den Eiswagen vorbeifahren sehen und sich fragen, ob er eventuell eine Fata Morgana ist.

Falls nicht, wird dir und deiner Familie gleich das ganze Sortiment gekauft, wobei auffällt, dass du manche dieser Eissorten seit Jahrzehnten nicht mehr in einem Laden gesehen hast. Vielleicht ist das Eis seit fünf Jahren abgelaufen. Aber das ist dir egal. Du schwitzt, es sind fast 30 Grad.

8. Im Büro darüber nachdenken, wie schön es war, als Kind hitzefrei zu bekommen und sich fragen, ob das beim Boss durchgeht.

Ich mal das einfach bei meinem Chef auf den Schreibtisch. © Panthermedia/Imago

9. Boss sagt wie immer „nein“, aber lässt sich breitschlagen, allen Mitarbeitenden ein Eis auszuhändigen.

Praktisch wie in der Schule, als sich alle eine Kugel aussuchen durften. Ich werde nie vergessen, wie meine Lehrerin mir mal ganze drei Kugeln spendiert hat.

10. An die Kolleginnen und Kollegen denken, die gerade Urlaub haben und sich fragen, wieso man im Urlaub 30 Grad toll übersteht und im eigenen Garten nicht.

11. Einen Gesetzesentwurf dafür schreiben, dass Deutschland endlich mit Klimaanlagen ausgerüstet wird.

Also ohne Spaß, ich glaube, lange geht das ohne nicht mehr gut.

Wir brauchen alle Klimaanlagen, biiiitte! © Simon Adomat/IMAGO/vmd-images

12. Noch einmal googeln, ob man jetzt bei hohen Temperaturen eigentlich wirklich lieber heiße Getränke trinken soll oder doch lieber den kalten Eistee.

13. Sich mit einem Stapel Papier Luft zufächern und zu jemandem sagen, dass „auch jetzt mal langsam der Herbst kommen kann“.

Dabei ist erst Anfang Juli.

14. Und „dass man bei diesem warmen Wetter ja auch gar keine Lust hat, etwas anderes als Obst und Eis zu essen“.

Ich sag diesen Satz jedes Jahr. © Unai Huizi/Imago

15. Trotzdem schon mal allen eine Nachricht schreiben, dass später die Grillsause zu Hause stattfindet. Oder es an den See geht, denn sonst ist es EIN VERGEUDETER TAG.

16. Vor dem Abend noch einmal mit Mückenspray und Sonnencreme ausrüsten.

Die von letztem Jahr ist übrigens nicht mehr gut, kauf bitte eine neue.

17. Trotzdem schon am Abend einen Sonnenbrand kassieren, aber zumindest den weißen Sonnenhut und die Sonnenbrille von 1988 nicht vergessen.

Nicht vergessen! © IMAGO/Michael Gstettenbauer

18. Vor der Grillparty nochmal checken, ob der Rasen schick aussieht und ihn sonst auch bei 30 Grad mähen, schließlich kommen ja die Gäste.

Und dann trotzdem sagen „Ach, nein, hier sieht es total schlimm aus, ich hab gar nicht mehr aufgeräumt“.

19. Sich darüber aufregen, wie viel Strom die Tiefkühltruhe frisst, die jetzt das ganze Eis kalt hält.

20. Erfolgreich drei Grillschnecken, zwei Kartoffelsalate, fünf Bratwürste, sieben Nackensteaks und drei Colas vertilgen. Wahlweise auch in veganer Form.

Hab schon wieder Hunger. © Oksana Nazarchuk/Imago

Wie es eben sein muss. Happy 30-Grad-Weekend an alle. Wenn du statt all dieser Dinge aber nur mit zugezogenen Vorhängen im Bett liegst und weinen möchtest, dann fühlst du bestimmt auch diese 27 Dinge, die am Sommer furchtbar sind.