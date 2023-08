Mann mit auffälligem Lkw drängt Radfahrerin (31) ab und will sie in Maisfeld vergewaltigen

Das Symbolbild zeigt ein Polizeiauto auf einem Feldweg. © Fotostand/Gelhot/Imago

Ein Lkw-Fahrer bringt in Nettetal (NRW) eine Radfahrerin auf einem Feldweg zu Fall und versucht sie zu vergewaltigen. Er flieht, als Spaziergänger kommen.

Nettetal – Nach einem schockierenden Vorfall ermittelt die Polizei in Nettetal (Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen). Dort hat ein Lkw-Fahrer am Montagabend versucht, eine 31 Jahre alte Frau zu vergewaltigen. Erst als zufällig Spaziergänger vorbeikamen, ließ er von ihr ab und flüchtete. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen.

Lkw-Fahrer bringt Radfahrerin zu Fall und will sie vergewaltigen

Bei der Frau handelt es sich laut Polizeiangaben um eine 31-Jährige, die aus der Ukraine stammt, und in Nettetal wohnt. Sie war gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem schmalen Feldweg unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr ein Lkw folgt. „Auf Höhe eines Maisfelds fuhr der Fahrer des Lkw gegen das Hinterrad des Fahrrades und brachte die Frau damit zu Fall. Der Mann stieg aus, schlug die Frau mehrfach, zog sie in das Maisfeld hinein und versuchte, sie zu vergewaltigen“, berichtet die Polizei am Dienstag.

Dazu kam es nicht, weil Spaziergänger sich auf dem Feldweg näherten. Als der Mann das bemerkte, ließ er von der Frau ab und flüchtete mit seinem Lkw rückwärts über den Feldweg.

Nettetal Die Stadt Nettetal liegt ganz im Westen von NRW, nahe der Grenze zu den Niederlanden. Nettetal gehört zum Kreis Viersen. In der Stadt leben rund 41.000 Menschen.

Der LKW könnte bei der Flucht aufgefallen sein

Die Polizei wurde alarmiert und versucht nun, den Lkw-Fahrer zu ermitteln. Die Hoffnung der Beamten: Der Lkw war sehr auffällig und könnte allein durch sein Rangiermanöver noch anderen Zeugen aufgefallen sein.

Laut Angaben der Ermittler hatte der Lkw ein rötliches oder orangefarbenes Führerhaus und einen Aufbau in heller Farbe, der höher ist als das Führerhaus. Bei dem rückwärtigen Rangiermanöver könnte er zudem andere Verkehrsteilnehmer behindert haben, vermutet die Polizei. Die Ermittler fragen daher: „Wer hat am frühen Montagabend einen Lkw gesehen, auf den die Beschreibung passt? Gefragt sind die Zeiten vor und auch nach der Tat.“ Hinweise werden unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegengenommen. (bs/ots)