Lkw-Fahrer wirft mit Eiern um sich

Seine Nachtarbeit soll einen Lastwagenfahrer aus Österreich derart frustriert haben, dass er über Monate hinweg Gebäude und Fahrzeuge mit rohen Eiern bewarf.

Frohnleiten - Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verursachte der Verdächtige so mutmaßlich einen Schaden von rund 10.000 Euro. Demnach gab es für Taten zwischen Mitte Januar und Mitte April rund 40 Anzeigen bei der Polizei in Frohnleiten (Steiermark, Österreich). Der 52-Jährige aus der Nähe von Graz gestand nach Angaben der Polizei etwa die Hälfte der Taten, mit den anderen will der Mann aber nichts zu tun gehabt haben.

Der Eierwerfer hatte nachts in unregelmäßigen Abständen zugeschlagen. Er wurde nun bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen Sachbeschädigung angezeigt.

