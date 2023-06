Löwe versucht Warzenschweinbabys zu töten – Video zeigt überraschenden Angriff

Von: Martina Lippl

Teilen

Warzenschweine müssen sich vor Löwen in Acht nehmen – besonders Babys. Ein Löwenmännchen wird bei einer kuriosen Jagd gefilmt.

Bremen – Löwen jagen im Rudel, pirschen sich an ihre Beute an. Blitzschnell stürzt sich der König der Tiere auf ein Tier, wirft es zu Boden und tötet es durch einen Biss in den Nacken oder die Kehle. Solche spektakulären Szenen haben wohl die meisten von uns bei einer Löwenjagd im Kopf. Um an jedoch an Warzenschweinbabys zu gelangen, zeigt ein Video einen völlig anderen Ablauf.

Löwe ändert seine Taktik, um an Warzenschwein-Babys zu kommen (Symbolfoto). © imago

Video zeigt ungewöhnliche Jagdszenen: Löwe verrenkt sich am Bau von Warzenschweinbabys

Mit ungewöhnlichem körperlichen Einsatz versucht ein Löwe an einen Bau voller Warzenschweinbabys zu gelangen. Das Raubtier wird dabei gefilmt, wie es sich verbiegt, streckt und sich dann sogar auf seinen Rücken rollt, um die Beute aus dem Versteck zu ziehen. Zehn Minuten gräbt sich das Löwenmännchen in dem Video, das in Südafrika aufgenommen wurde, in das Erdloch hinein. Trotz allem Bemühen geht die Strategie nicht auf. Die Warzenschweinbabys sind vor dem hungrigen Löwen in dem Erdloch sicher.

Riesig: Diese Tiere sind viel größer als gedacht Fotostrecke ansehen

Löwe versucht Warzenschweinbabys zu töten – Video zeigt überraschenden Angriff

Doch der Jäger ändert seine Taktik. Löwen sind keine besonders schnellen oder ausdauernden Läufer, teilt prowildlife.de mit. Jedoch seien sie „Meister des Anschleichens“. Aus der Deckung setzen Löwen zum Sprint an und schlagen los. Der Überraschungseffekt ist entscheidend für den Jagderfolg. Im Video gibt der Löwe das Buddeln auf und wartet ab. In Lauerstellung macht der er es sich auf dem Hügel bequem und wartet ab. Am Ende geht es bei dem ungewöhnlichen Jagdversuch für ein Warzenschweinbaby leider schlecht aus. Die letzten Sekunden der Aufnahmen sind nichts für schwache Nerven.

Die Natur fasziniert, auch wenn sie uns oft grausam erscheint. An der südafrikanischen Küste bezahlten Wilderer die Nashorn-Jagd mit dem Leben. Ein Löwenrudel hat die Männer gefressen. In den Tiefen des Meeres haben Forscher eine überwältigende Entdeckung gemacht. Sie filmten einen Hai, der direkt unter seinem Boot schwimmt. Es ist „Deep Blue“, der größte Hai der Welt.(ml)