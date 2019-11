Bayer knackt Mega-Eurojackpot - er bricht alle Millionen-Rekorde

Der Eurojackpot ist geknackt. Viele Lotto-Spieler in Deutschland können sich über satte Millionen-Beträge freuen. In Bayern gibt es einen neuen Rekord.

Der 90-Millionen-Eurojackpot ist geknackt

Drei Lotto-Spieler in zwei Ländern teilen sich Hauptgewinn

Viele Gewinner kommen aus Deutschland

Münster/Helsinki - In der neunten Ziehung war es soweit: Der maximal gefüllte Eurojackpot ist geknackt. Wie Westlotto berichtet, dürfen sich Lotto-Spieler in Bayern, Hessen und Ungarn über jeweils 30 Millionen Euro freuen.

Noch ist nicht klar, ob es sich bei den Glücklichen um Einzelspieler oder Tippgemeinschaften handelt. Ein Spieler aus dem Main-Kinzig-Kreis steht aber schon fest. Fast wäre es jedoch nicht dazu gekommen*.

Mega-Eurojackpot geknackt: Gewinner aus Bayern neuer Spitzenreiter

Einer der Glücklichen kommt wohl aus Oberfranken. Dort wurde nämlich der Eurojackpot-Normalschein abgegeben, auf den ein Drittel der Gesamtsumme fiel. Der unbekannte frisch gebackene Millionär steht damit auf Platz eins der Rangliste der höchsten bayerischen Eurojackpot-Millionengewinner.

Er verweist damit den bisherigen Spitzenreiter von 2017 auf Platz zwei. Damals gewann ein Arbeiter aus Oberbayern 22,5 Millionen. Nun auf Platz drei rangiert der Gewinner von rund 19 Millionen im Juni dieses Jahres, ein Angestellter aus Oberfranken.

Die 400. Ziehung seit Start des Jackpots

Auf merkur.de* gibt es die Eurojackpot-Gewinnzahlen. Zuletzt war der Jackpot am 20. September ausgeschüttet worden und dann acht Ziehungen in Folge unangetastet geblieben. Dadurch füllte er sich auf die gesetzlich festgelegte Höchstsumme von 90 Millionen Euro. In der vergangenen Woche fand die insgesamt 400. Ziehung seit dem Start des Eurojackpots statt.

Eurojackpot: Viele Gewinner kommen aus Deutschland

Es ist in diesem Jahr bereits das dritte Mal, dass die Maximalsumme ausgeschüttet wurde. Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden.

Im 2. Gewinnrang gab es 8 Gewinner, die jeweils knapp 3 Millionen Euro erhalten. Dieses Geld geht den Angaben zufolge an vier Gewinner in Deutschland, und zwar in Baden-Württemberg (2x), Brandenburg sowie Niedersachsen, und an weitere vier Gewinner in Italien, Dänemark und Finnland (2x).

Eurojackpot: 11 Lotto-Spieler neue Multi-Millionäre

Da die Gewinnklasse 1 auf 90 Millionen Euro begrenzt ist, war zu einem Überlauf auf die Gewinnklasse 2 gekommen, die diesmal daher besonders hoch ausfiel. Somit sind am Freitag insgesamt 11 Spielteilnehmer aus fünf Nationen neue Multi-Millionäre geworden.

Spieler und Tippgemeinschaften aus 18 europäischen Ländern beteiligen sich am Eurojackpot. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen. Noch wesentlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

mt/dpa

