Lotto: Spieler aus Main-Kinzig-Kreis gewinnt Mega-Summe - fast hätte er seinen Gewinn verloren 

Main-Kinzig-Kreis – In Hessen knallen die Korken: Ein Spieler aus dem Main-Kinzig-Kreis hat im Lotto eine Mega-Summe abgeräumt. Rund 30 Millionen aus dem Eurojackpot gehen an den bislang unbekannten Spieler. Doch beinahe wäre es nicht dazu gekommen.

Zwei Monate war der Eurojackpot zuvor standhaft geblieben, doch bei der Ziehung im Lotto am Freitag (23. November) knackten gleich drei Tipper den mit 90 Millionen Euro gefüllten Topf. Darunter ist auch ein Hesse aus dem Main-Kinzig-Kreis.

30 Millionen Euro ist die Spielquittung des bisher Unbekannten nun wert. Mit dem jüngsten Volltreffer im Lotto hält das Glück der Hessen bei der europaweit in 18 Nationen getippten Lotterie weiter an. Mehr als 41 Millionen einzelne Tipps wurden für die Eurojackpot-Ziehung in den 18 europäischen Teilnehmerländern ausgefüllt, drei davon trafen ins Schwarze.

Sie gehören drei Spielteilnehmern aus Hessen (Main-Kinzig-Kreis), Bayern und Ungarn, die alle mit den Gewinnzahlen 3, 12, 24, 37, 38 sowie den Eurozahlen 3 und 7 richtig lagen. Jeder von ihnen gewinnt exakt 30 Millionen Euro, sie teilen sich den 90 Millionen Euro schweren Eurojackpot im Lotto der Klasse 1. Seit dem 27. September war die zuvor nicht geknackt worden.

Wem bei der Ziehung im Lotto der hessische Volltreffer gelang, ist bislang offen. Der Spielschein mit den sieben richtigen Zahlen wurde am Freitagnachmittag in einer Lotto-Verkaufsstelle im Main-Kinzig-Kreis gespielt. Der Einsatz für zehn ausgefüllte Tippfelder betrug 20,50 Euro. Da der Hesse aus dem Main-Kinzig-Kreis seinen Tipp anonym, das heißt ohne Kundenkarte, abgab, muss er sich nun mit seiner Spielquittung bei Lotto Hessen melden, um den Gewinn anzufordern.

Mit dem aktuellen Jackpotgewinn für den Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis setzt sich die hessische Erfolgsbilanz beim Knacken des Eurojackpots im Jahr 2019 fort. Vier der derzeit zehn höchsten Lotteriegewinne in Deutschland gingen an Hessen, sie alle trafen den Eurojackpot. Die Gewinner erzielten 84,8 Millionen Euro (29.07.2016), 58,7 Millionen Euro (05.12.2014), 46,1 Millionen Euro (12.04.2013) und 45 Millionen Euro (06.07.2018). Weniger Glück im Lotto hatte jüngst ein Mann aus Frankfurt. Er hatte zwar sechs Richtige, bekam den Gewinn aber nicht ausgezahlt, berichtet fr.de*. In Bayern jubelt ein Spieler im Lotto dagegen über seinen Gewinn, wie merkur.de* meldet.

„Die Gewinnstatistik zeigt, dass die Hessen ein glückliches Händchen beim Tippen haben – gerade, wenn es um große Summen geht. Bewiesen hat das jetzt auf ein Neues unser Eurojackpotknacker vom Freitag, das ist sensationell“, freut sich Lotto Hessen-Geschäftsführer, Dr. Heinz-Georg Sundermann.

Der 30-fache Millionentreffer vom 22. November ist der sechshöchste jemals in Hessen erzielte Gewinn und zugleich der höchste im Main-Kinzig-Kreis. Den dortigen Rekordgewinn hielt bislang ein Tipper im Lotto aus der Region, der am 24. April 2010 den Lotto-Jackpot abräumte und 14,8 Millionen Euro gewann.

Die Bestmarke für Hessen beansprucht seit Juli 2016 ein Angestellter aus Nordhessen für sich. Für seine sieben richtigen Eurojackpot-Zahlen kassierte er damals 84,8 Millionen Euro. Beinahe wäre es nicht zu dem Lottogewinn gekommen: Der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis entschied sich erst drei Stunden vor Annahmeschluss, seinen Schein abzugeben. chw

