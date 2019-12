Brutale Tat in Ludwigshafen: Die Polizei findet einen toten Mann in seiner Wohnung. Alles deutet darauf hin, dass er Opfer eines schlimmen Verbrechens wurde!

Ludwigshafen - Bereits am Mittwochnachmittag (20. November) machte die Polizei in Ludwigshafen eine furchtbare Entdeckung in einer Wohnung in der Kurfürstenstraße – den leblosen Körper eines 42-Jährigen! Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann Opfer eines gewalttätigen Verbrechens geworden ist.

Ludwigshafen: Leiche in Wohnung gefunden – Ermittlungen aufgenommen

Wie LUDWIGSHAFEN24* berichtet, ermitteln die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Hintergründe des Tötungsdeliktes.

