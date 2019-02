Leiche entdeckt: Jetzt ist klar, wer tote Frau ist - Polizei nimmt Mann fest

Nachdem eine Leiche bei Lübeck in Schleswig-Holstein gefunden worden war, nahm die Polizei einen tatverdächtigen Mann fest. Die tote Frau wurde vermisst.

Update von Mittwoch, 20. Februar: Nachdem am Samstag, 16. Februar, eine weibliche Leiche in der Gemeinde Gremersdorf bei Lübeck in Schleswig-Holstein entdeckt wurde, wurde ein 22-jähriger Iraker in Untersuchungshaft genommen. Der Vorwurf: Totschlag. „Die Obduktion lässt nur den Schluss zu, dass die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben ist“, wird Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst von den Lübecker Nachrichten zitiert.

Über den genauen Grund der Festnahme muss indes noch gerätselt werden. Da die Mordkommission noch ermittelt, gebe es keine detaillierten Informationen. Warum der mutmaßliche Freund der getöteten Iranerin als dringend tatverdächtig gilt, wurde bislang nicht kommuniziert.

Fest stehe laut Lübecker Nachrichten allerdings, dass beide zwar in Oldenburg in Holstein gewohnt hätten - nicht aber in der selben Wohnung. Über das 28-jährige Opfer sei wenig bekannt, vermutlich war die Frau Anfang 2016 nach Deutschland gekommen, höchstwahrscheinlich ohne Familie oder Kinder. Über den Tatverdächtigen wisse man nur, dass er in Deutschland bislang nicht straffällig geworden sei.

Ursprüngliche Meldung zum Leichenfund bei Lübeck

Lübeck - Ein Spaziergänger hat am Samstag, 16. Februar, bei einem Spaziergang durch die Feldmark im Bereich Gremersdorf/Ostholstein in der Nähe von Lübeck eine Leiche entdeckt. Am Dienstag hat die Polizei mitgeteilt, dass ein Mann verdächtigt wird, die Frau getötet zu haben, wie nordbuzz.de* berichtet. Er gilt als dringend tatverdächtig - das Amtsgericht Lübeck hat einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Vermisst wird unterdessen noch immer ein Mann aus Lübeck, der an Silvester spurlos verschwunden ist, wie nordbuzz.de* ebenfalls berichtet. Ebenso wird eine Frau aus Bremen vermisst, die mit ihren drei Kindern aus einer Klinik geflohen ist.

Lübeck: Leiche in Schleswig-Holstein gefunden - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bei dem Verdächtigen soll es sich nach Angaben der Polizei Lübeck um einen 22-jährigen Mann aus dem Irak handeln, der als Freund des Opfers, einer 28-jährigen Asylbewerberin aus dem Iran, gilt. Der Mann ist dringend verdächtig, seine Freundin am frühen Morgen des 16. Februars getötet und ihren Leichnam anschließend an der Fundstelle in Schleswig-Holstein abgelegt zu haben.

Polizei Lübeck: Verdächtiger schweigt zum Fund der Leiche

Das Tatmotiv und der genaue Ablauf des Tatgeschehens sind noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, heißt es in dem Bericht der Polizei weiter. Der Tatverdächtige hat sich zum Tatvorwurf weder gegenüber der Polizei noch gegenüber dem Richter eingelassen. Auch bezüglich seiner persönlichen Verhältnisse hat er von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Leiche bei Lübeck von Spaziergänger entdeckt

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Samstag gegen Mittag in der Feldmark im Bereich Gremersdorf-Ostholstein bei Lübeck entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert. Da die Identität der Leiche zunächst nicht geklärt werden konnte, hatte sich die Polizei Lübeck mit einer Fahndung am folgenden Sonntag an die Öffentlichkeit gewandt.

Bekannte identifizierten die bei Lübeck gefundene Leiche

Im Verlauf des Sonntags hatten sich dann Bekannte der getöteten Frau an die Polizei gewendet und mitgeteilt, um wen es sich bei der Gesuchten handelt.

