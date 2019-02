Ajass A. (32) vermisst: Mann seit Silvester verschwunden - was ist geschehen?

In Lübeck wird Ajass A. (32) vermisst, schon seit Silvester. Die Polizei in Schleswig-Holstein sucht mit einem Foto des Mannes nach Zeugen.

In Lübeck wird Ajass A. vermisst

Seit Silvester fehlt von dem Mann jede Spur

Die Polizei in Schleswig-Holstein sucht mit einem Foto des Vermissten nach Zeugen

Lübeck - Ajass A. aus Lübeck gilt als zuverlässig und verantwortungsbewusst, so heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Umso größer sind die Sorgen um den 32-Jährigen, der schon seit der Silvesternacht als vermisst gilt.

Lübeck: Ajass A. wird seit Silvester vermisst - Polizei in Schleswig-Holstein braucht Hilfe

Nachdem er in der Nacht auf den 1. Januar spurlos verschwunden ist, hat er sich weder bei seiner in Lübeck lebenden Familie noch bei seinem Arbeitgeber gemeldet.

Bei der Suche nach dem vermissten Mann in Schleswig-Holstein hofft die Polizei mit der Veröffentlichung eines Fotos nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort von Ajass A. machen?

Lübeck: Die Polizei nimmt Hinweise zu vermisstem Ajass A. entgegen

Der vermisste Ajass A. aus Lübeck wird ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Lübeck in Schleswig-Holstein unter der Telefonnummer 0451/1310 entgegen.

