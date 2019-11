Schusswechsel mit Polizei endet tödlich: Mann stirbt nach Vorfall in Park

In Lübeck

+ © picture alliance / dpa / Rene Priebe Nach einem Schusswechsel mit der Polizei ist in Lübeck ein Mann gestorben. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa / Rene Priebe

Ein Mann ist am Samstag in einem Park in Lübeck ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen nach gab es einen Schusswechsel mit der Polizei.