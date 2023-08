Riesige Übung LÜKEX 23: Bundeswehr in NRW spielt zentrale Rolle

Von: Nils Bothmann

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Presse-Statement bei seinem Antrittsbesuch bei der Cybertruppe © Political-Moments/imago

Im September findet die riesige Übung LÜKEX 23 statt, an der über 50 Behörden teilnehmen. Welche besondere Rolle der Bundeswehr in NRW dabei zukommt.

Rheinbach – Vom 27. September an findet die riesige Übung LÜKEX 23 statt. Über 50 Behörden nehmen daran teil und üben für den Ernstfall, dass Hacker-Angriffe Regierung und Verwaltung Deutschlands lahmlegen wollen. Die Beteiligten der Übung proben in dem Szenario „Cyberangriff auf das Regierungshandeln“, wie sie die Staats-Regierungsfunktionen aufrechterhalten können. Eine zentrale Rolle wird NRW dabei spielen.

24RHEIN erklärt, welche besondere Rolle die Bundeswehr in NRW bei der Übung spielt, und wie sie abläuft.