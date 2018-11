Polizei fasst "Drogen-Baron" - und macht bei ihm spektakulären Fund

In Lüneburg gelang der Polizei Mitte der Woche ein wichtiger Schlag gegen die örtliche Drogen-Szene.

Der Polizei gelang Mitte der Woche in Lüneburg ein wichtiger Schlag gegen die örtliche Drogen-Szene. Sie nahm den Kopf einer Bande fest und beschlagnahmte Heroin, Kokain, Amphetamine, Haschisch und einen fünfstelligen Geldbetrag.

Lüneburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, gelang der Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg nach umfangreichen Ermittlungen in den letzten Monaten am Mittwoch, 14. November, ein großer und wichtiger Schlag gegen die örtliche Drogen-/Betäubungsmittel-Szene.

Lüneburg: Schlag gegen Drogen-Szene: Polizei ermittelte monatelang gegen "Drogen-Baron"

+ Nach langen Ermittlungen konnte der "Drogen-Baron" festgenommen werden (Symbolbild) © picture alliance/dpa Ein 38-jähriger Lüneburger "Drogen-Baron" sowie sein Umfeld gerieten bereits Anfang des Jahres 2018 ins Visier der Drogenermittler. Nach Angaben der Polizei erfolgten daraufhin umfangreiche Ermittlungen. Zudem wurden weitere strafprozessuale Maßnahmen mit Unterstützung des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) aus Lüneburg durchgeführt.

Schlag gegen Drogen-Szene in Lüneburger: Polizei ertappt "Drogen-Baron" auf frischer Tat

+ In einer Wohnung in Kaltenmoor fanden die Beamten nicht nur Drogen © Screenshot Google Maps

Nach einer sogenannten "Beschaffungsfahrt" im Umfeld des Lüneburger Bahnhofs Mitte dieser Woche, konnten nun die Lüneburger Ermittler mit Fahndungskräften der Polizeiinspektion den 38-Jährigen "Drogen-Baron" vorläufig festnehmen. Außerdem wurden diverse Betäubungsmittel sichergestellt.

Lüneburg: Polizei finden große Menge an teils verpackten Drogen

+ Ein Teil der beschlagnahmten Betäubungsmittel © Polizei Lüneburg Mit Beschluss des Amtsgerichts durchsuchten "Zugriffskräfte" parallel eine vom "Drogen-Baron" genutzte Wohnung im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor. Dort stellten sie größere Mengen an teilweise bereits verpackten Drogen sicher. Darunter befand sich unter anderem Heroin, Kokain, Amphetamin und Haschisch.

Lüneburger "Drogen-Baron": Polizei findet auch gestohlene Elektro-Artikel und eine Menge Bargeld

Die Beamten beschlagnahmten zudem auch Elektro-Artikel, die aus anderen Straftaten stammten sowie Bargeld in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Gegen den "Drogen-Baron" erließ das Amtsgericht Lüneburg einen Haftbefehl, woraufhin der 38-Jährige in die Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Weitere Ermittlungen zu seinem Umfeld und weiteren Verkaufswegen dauern an.

