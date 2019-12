Horror-Fund im Ruhrgebiet: Leiche einer Frau gefunden - Sohn (21) ist Tatverdächtiger

Mordverdacht in Lünen (nahe Dortmund)

Furchtbare Tat: Ein Sohn soll in Lünen bei Dortmund seine Mutter erstochen haben. Die Polizei ist vor Ort. Der 21-Jährige wurde festgenommen.

Lünen - Horror-Fund im Ruhrgebiet: In Lünen (nahe Dortmund) soll ein 21-Jähriger seine Mutter erstochen haben, berichtet RUHR24*. Am Morgen hatte sich der Verdächtige in Schleswig-Holstein gestellt. Beamte der Polizei fanden daraufhin die Leiche der Frau. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen derzeit noch.

