Wetter: „Luftfrost“ in Deutschland - kaltes Wochenende steht bevor

Frostige Aussichten für Deutschland

+ © Arne Dedert/dpa Das Wetter am Freitag beginnt bereits morgens mit Kälte und Frost. So muss sich die Sonne sehr anstrengen. © Arne Dedert/dpa

Das Wetter am Freitag und am Wochenende wird nur langsam wärmer. Besonders in den Morgenstunden droht Frost.

Das Wetter in Deutschland wird auch im Laufe des Freitags nicht wirklich frühlingshaft. Es bleibt weiterhin verbreitet kühl mit Temperaturen von bis zu 15 Grad. Einige dichte Wolkenfelder sind am Freitag im Nordosten noch dabei, auch wenn diese nicht mehr allzu viel Regen bringen, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Über den Tag hinweg versucht die Sonne immer wieder ihr Bestes, um Deutschland aufzuwärmen, doch einen richtigen Frühling läutet das nicht ein. Wie BW24* berichtet, befindet sich Deutschland weiter im festen Griff des „Luftfrosts“, der eisige Temperaturen bringt.

Dem Wetter in Stuttgart* fehlt zudem derzeit der Niederschlag, es könnte das vierte Jahr in Folge ein zu trockener Frühling werden. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.