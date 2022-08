Lufthansa: Pilotenstreik droht – hätte das auch Folgen für Eurowings?

Eurowings ist ein Tochterunternehmen der Lufthansa und damit Teil der Lufthansa Group. © Federico Gambarini/dpa

Bei der Lufthansa droht der nächste Streik. Die Piloten haben für einen Arbeitskampf gestimmt. Hätte das auch Folgen für Eurowings?

Frankfurt/Main – Aktuell läuft ein Tarifstreit zwischen den Piloten der Lufthansa und der Airline selbst. Bei einer Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Cockpit am 31. Juli haben sich die Lufthansapiloten mit einer deutlichen Mehrheit für einen möglichen Streik ausgesprochen. Noch ist dieser nicht beschlossen, könnte aber noch im August oder September drohen. Aber wäre davon auch Eurowings betroffen? Die Airline mit Sitz in Düsseldorf ist ein Tochterunternehmen der Lufthansa.

24RHEIN verrät, ob ein Pilotenstreik bei der Lufthansa auch Folgen für Eurowings hätte.

An den Flughäfen in Deutschland gibt es bereits seit Wochen Probleme durch lange Wartezeiten und Flugausfälle. Am 27. Juli gab es zudem bereits einen Streik bei der Lufthansa. Damals hatte das Bodenpersonal die Arbeit niedergelegt. Mehr als 1000 Flüge fielen dadurch aus. (bs)