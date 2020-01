Luisa Neubauer: „Deutsche Greta“ will hohen Posten bei Siemens nicht - Konzern-Boss lehnt ihren Vorschlag ab

Siemens hatte Klima-Aktivistin Luisa Neubauer eingeladen, um mit ihr über ein umstrittenes Kohleförderprojekt zu diskutieren. Doch deren Reaktion fällt anders aus als erhofft.

Der Siemens -Konzern will bis Montag über seine Lieferung für ein umstrittenes Kohleförderprojekt in Australien entscheiden.

-Konzern will bis Montag über seine Lieferung für ein umstrittenes Kohleförderprojekt in Australien entscheiden. Zu diesem Thema lud der Konzern Klima - Aktivistin Luisa Neubauer ein.

ein. Siemens-Chef Joe Kaeser bot ihr einen Job an. Die Reaktion der jungen Klima-Aktivistin überrascht.

Update 14.32 Uhr: Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser will keinem Experten den Posten in einem Aufsichtsgremium geben, den er zuvor der Klimaaktivistin Luisa Neubauer angeboten hatte. Der Vorschlag Neubauers, diesen Sitz an einen Experten abzutreten, sei „gut gemeint“, teilte Kaeser in München mit. „Aber Experten und Wissenschaftler haben wir schon genug.“

„Die Lösung unserer Umweltprobleme braucht Führungspersönlichkeiten, die zusammen zielkonfliktäre Systeme verstehen und auflösen“, fügte er hinzu. So habe es beim Klimagipfel in Madrid genügend Experten gegeben, „aber viel zu wenig von diesem Leadership. Das Ergebnis spricht für sich selbst.“

Update vom 12. Januar 2020, 10.13 Uhr: Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser bedauert die Entscheidung der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, den angebotenen Sitz im Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy nicht anzunehmen. Er „respektiere ihre Entscheidung“, teilte Kaeser in München mit. „Sie hätte an der Lösung der von der Fridays-for-Future-Bewegung zu Recht adressierten Klimaproblematik mitgestalten können und dabei auch Einblicke in komplexe unternehmerische Zusammenhänge bekommen“, fügte er hinzu.

Update um 22.08 Uhr: Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer will den angebotenen Sitz im Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy nicht haben - hat für Siemens-Chef Joe Kaeser aber einen anderen Vorschlag. „Ich werde das Angebot persönlich nicht annehmen können, habe aber Siemens darum gebeten, das Angebot an einen Vertreter oder Vertreterin der Scientists For Future weiterzugeben“, sagte Neubauer. „Wenn der Firma ernsthaft an Klimaschutz und Fridays For Future gelegen ist, wird sie meine Entscheidung respektieren.“ Bei Scientists for Future sind Wissenschaftler organisiert, die die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future unterstützen.

Sie kenne das Aktienrecht, erklärte Neubauer ihre Entscheidung. „Mit dem Posten wäre ich den Interessen des Unternehmens verpflichtet und könnte Siemens dann nicht mehr unabhängig kommentieren. Das ist nicht mit meiner Rolle als Klimaaktivistin zu vereinbaren.“ Sie sei dem Paris Klimaabkommen und dem 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung verpflichtet. „Am Beispiel Joe Kaeser sieht man diese Tage, dass diese unabhängige Rolle dringend gebraucht wird.“

+ Luisa Neubauer war für Fridays for Future bei Siemens. © dpa / Soeren Stache

Siemens will bis Montag über die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien entscheiden.

Luisa Neubauer: „Deutsche Greta“ bekommt Job-Angebot von Siemens-Chef Kaeser

Update um 14.28 Uhr: Nachdem sich auch Greta Thunberg in die Diskussion um das Kohleförderprojekt in Australien eingeschaltet hat und dazu aufrief, den Konzern Siemens zur „einzig richtigen Entscheidung“ zu bewegen, hat nun auch die „deutsche Greta“ Luisa Neubauer auf Twitter nachgelegt: „Siemens und Joe Kaeser sind sich der desaströsen Konsequenzen der Adani Mine vollumfänglich bewusst“, schreibt die 23-Jährige in dem sozialen Netzwerk. „Es ist Zeit, Entscheidungen zu treffen, jetzt.“

Siemens and @JoeKaeser are fully aware of the disastrous consequences of the Adani mine. It is time to make the right decisions, now. #StopAdani https://t.co/Sk4snRxvcP — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) 11. Januar 2020

Update um 11.27 Uhr: Vor der Entscheidung von Siemens über die geplante Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien hat sich die Klimaaktivistin Greta Thunberg nun via Twitter in die Kontroverse eingeschaltet. Es erscheine so, dass Siemens die Macht besitze, den Bau zu stoppen, zu verzögern oder zumindest zu unterbrechen, schrieb die 17-jährige Schwedin am Samstag auf dem sozialen Netzwerk. Und weiter: „Am Montag werden sie ihre Entscheidung bekanntgeben. Bitte helft dabei, sie dahin zu bringen, dass sie die einzig richtige Entscheidung treffen.“

It seems that @SiemensDE have the power to stop, delay or at least interrupt the building of the huge Adani coal mine in Australia. On Monday they will announce their decision. Please help pushing them to make the only right decision. #StopAdani — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 11. Januar 2020

Luisa Neubauer: Siemens bietet „deutscher Greta“ Job an - ihre Reaktion überrascht

Update vom 11. Januar 2020, 9.54 Uhr: Luisa Neubauers erste Reaktion auf das überraschende Job-Angebot von Siemens-Chef Joe Kaeser könnte dem Konzern-Boss möglicherweise nicht gefallen: Die Kernfrage seien heute nicht „irgendwelche Aufsichtsratsgeschichten“, sondern ob Siemens an den Investitionen festhalte, obwohl sie wüssten, welche Konsequenzen dies für das Weltklima habe, sagte Neubauer am Freitagabend am Rande der 40-Jahr-Feier der Grünen in Berlin mit Blick auf das Angebot Kaesers. Klingt irgendwie nach Absage, allerdings lässt sich Neubauer, die auch als „deutsche Greta Thunberg“ bekannt ist, damit auch alle Optionen offen.

Kaeser hatte der „deutschen Greta“ eine Stelle im Aufsichtsrat bei Siemens in Aussicht gestellt. Sie werde dem Siemens-Chef „sicherlich eine Rückmeldung dazu geben“, so Neubauer weiter.

In München demonstrierten Fridays-for-Future-Demonstranten vor der Siemens-Zentrale am Wittelsbacherplatz, wie Merkur.de* berichtet.

Nach Treffen mit „deutscher Greta“: Siemens-Chef spricht von „guten Gesprächen“ mit Luisa Neubauer

Kaeser sagte zuvor nach dem Treffen am Freitag: „Es war ein sehr gutes Gespräch über die Themen, die die Jugend zu Recht bewegen“. Man wolle gemeinsam nach Lösungen für das Klima suchen. Wie Kaeser im Zusammenhang mit der geplanten Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien weiter verfahren wird, will er sich bis Montag überlegen.

„Es ist klar dass diese Entscheidung nicht einfach ist“, sagte er. Es gebe unterschiedliche Interessenlagen - von Aktionären, Kunden und auch der Gesellschaft. Fridays for Future fordert von Siemens, gerade auch angesichts der dramatischen Waldbrände in Australien, auf das Geschäft zu verzichten.

+ Greta Thunberg meldet sich in der Diskussion um das umstrittene Kohleförderprojekt von Siemens zu Wort (Archivbild). © AFP / JOHANNES EISELE

Luisa Neubauer bekommt Jobangebot - die „deutsche Greta“ ist überrascht

Erstmeldung vom 10. Januar 2020: Berlin - Der Siemens-Konzern will bis Montag über seine Lieferung für ein umstrittenes Kohleförderprojekt in Australien entscheiden. Das sagte Siemens-Chef Joe Kaeser am Freitag nach einem Gespräch mit der Sprecherin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, Luisa Neubauer, in Berlin. Kaeser bot Neubauer einen Sitz im Aufsichtsrat der Unternehmenstochter Siemens Energy an, wie er weiter sagte. Sie habe darauf "überrascht" reagiert. Neubauer gilt auch als die „deutsche Greta Thunberg*“.

Ob es der Aufsichtsrat oder ein anderes Gremium sei, könne Neubauer selbst entscheiden, sagte Kaeser in Berlin. „Ich möchte, dass die Jugend aktiv sich beteiligen kann. Der Konflikt zwischen Jung und Alt muss gelöst werden.“ Siemens will sein Energiegeschäft im Frühjahr als Siemens Energy abgespalten und voraussichtlich im September an die Börse bringen.

Job für Luisa Neubauer? Fridays for Future demonstriert in mehreren Städten gegen Siemens

Siemens hat einen Auftrag für die Schienensignalanlage der vom indischen Adani-Konzern geplanten Carmichael-Mine im australischen Bundesland Queensland. Umweltschützer kritisieren das Projekt. Sie warnen, die Verbrennung der Kohle in Indien und China werde die Klimaerwärmung verschlimmern; zudem seien vor Ort zahlreiche Tierarten bedroht.

Fridays for Future demonstrierte am Freitag bundesweit in mehreren Städten gegen Siemens. Kaeser hatte Mitte Dezember angekündigt, die Lieferung von Signaltechnik für das Projekt auf den Prüfstand zu stellen.

Deutsche „Greta Thunberg“: Petition von Fridays for Future gegen Siemens-Beteiligung

Nick Heubeck von Fridays for Future hatte am Sonntag eine Petition gegen die Siemens-Beteiligung auf dem Portal Change.org gestartet. Laut dem Portal unterschrieben bis Freitagmehr als 57.000 Menschen. Proteste gegen Siemens gab es demnach in mehr als 30 Städten.

Heuberg verwies in seiner Petition auf die "beispiellosen Brände" in Australien. Die Adani-Mine werde die Klimakrise weiter befeuern, kritisierte er. "Das Verbrennen der dreckigen Kohle wird die Waldbrandgefahr weiter steigen lassen."

Job für „deutsche Greta“ bei Siemens: Grüne kritisieren Unternehmen

Die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Badum, erklärte, Siemens habe es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden und eine führende Rolle imKampf für Klimaschutz einzunehmen. Eine Investition in den Klimakiller Kohlekraft sei damit in keinster Weise vereinbar. "Wenn Herr Kaeser sagt, dass jedes Unternehmen der Gesellschaft dienen sollte, dann hat er jetzt die Gelegenheit zu beweisen, dass er es ernst meint."

afp

Luisa Neubauers Mitstreiterin Greta Thunberg hat längst ihr erstes Buch veröffentlicht* und Bücher über die Umweltaktivistin sind zahlreich am Markt - auch geschrieben von ihrer Mutter.

Schon sein Künstlername lässt vermuten, dass Meat Loaf (“Fleischklops“) nicht an den Klimawandel glaubt. Der Sänger geht nun Klima-Aktivistin Greta Thunberg an und verbreitet eine Verschwörungstheorie.

In einer beliebten Quizshow war nun Klimaaktivistin Greta Thunberg das Thema. Doch die Sendung verlief anders als gedacht -was Greta Thunberg selbst nicht so stehen lassen wollte.

*merkur.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion

Rubriklistenbild: © dpa / Clara Margais