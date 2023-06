Vermisste Maddie McCann: „Sie hat nicht geschrien“ – Neues Detail belastet den deutschen Christian B. schwer

In einem Brief an einen Journalisten beteuerte der Hauptverdächtige im Fall Maddie McCann seine Unschuld. Doch mit einem Satz macht er sich verdächtig.

Praia da Luz – 16 Jahre. So lange ist der Fall um Maddie McCann schon ungelöst. Seit das britische Mädchen 2007 aus einer Ferienwohnung an der Algarve-Küste in Portugal verschwand, tauchen immer wieder neue, vermeintliche Spuren auf. Erst kürzlich wurde ein Stausee in der Nähe der Ferienwohnung wegen neuen Hinweisen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht inzwischen davon aus, dass der Deutsche Christian B. für Maddies Verschwinden verantwortlich ist.

Der Fall um Maddie McCann ist seit Jahren ungeklärt. Wird er jetzt doch gelöst? © imagebroker/Imago

Christian B. gilt als Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann

Eigentlich wollte der 46-Jährige seine Unschuld beteuern, als er einen Brief an einen britischen Journalisten schrieb. Um der Öffentlichkeit zeigen, dass er nichts mit der Entführung von Maddie McCann zu tun habe, der Daily Mail liegt der Brief vor. Christian B. ist unter anderem wegen schwerem sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft und lebte 1995 bis 2007 regelmäßig in der Algarve.

Durch eine belastende Zeugenaussage geriet Christian B. in das Visier des deutschen Bundeskriminalamts (BKA). Der Kronzeuge Helge B. ist ein ehemaliger Bekannter des Hauptverdächtigen. Laut dessen Aussage hatten sich die Beiden im März 2008 in Spanien getroffen.

Als die Frage aufkam, ob Christian B. zurück nach Portugal gehen würde, habe er diese mit „Nein“ beantwortet. Dort gebe es Probleme und zu viel Polizei sei wegen des verschwundenen Mädchens unterwegs. Helge B. soll darauf gesagt haben, es sei seltsam, dass das Kind so spurlos verschwinden konnte. Die angebliche Antwort von Christian B.: „Ja, sie hat nicht geschrien.“ Diese Szene schildert B. in dem Brief, der der DailyMail und der Bild vorliegt.

Will von seiner Unschuld überzeugen: Christian B. schreibt Brief

In seinem Brief zitiert der Verdächtige diese Aussage und bezeichnet Helge B. als „Lügner“. Laut Christian B. wolle Helge B. frühzeitig aus einer Haftstrafe in Griechenland freikommen. Der Zeuge bestreitet dies, so Bild, er habe die verhängte Strafe komplett abgesessen.

Die Verteidiger von Christian B. beschwerten sich bereits in der Vergangenheit über die Staatsanwaltschaft. Der Anwalt des Angeklagten hält die Zeugenaussage für unglaubwürdig. So sagte er gegenüber Bild: „Zunächst muss festgestellt werden, ob es überhaupt zu so einem Gespräch gekommen ist. Andere Zeugen haben abweichende Angaben gemacht, nämlich dass so ein Gespräch nie stattgefunden hat. Dann erst kann man sich über den konkreten Inhalt und dessen Auslegung unterhalten. Für mich ist das bisher heiße Luft.“