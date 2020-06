RTL zeigt Spezial zum Fall Maddie McCann – Insider packen aus

Seit 13 Jahren gilt Maddie McCann als vermisst. Eine neue Spur führt nach Deutschland. RTL zeigt dazu das Spezial „Die Wahrheit im Fall Maddie – Insider packen aus“.

RTL zeigt Spezial zum Fall der verschwundenen Maddie McCann

zeigt der verschwundenen „Die Wahrheit im Fall Maddie – Insider packen aus“ zeigt bisher unveröffentlichtes Insiderwissen



Wird die Spur am Ende tatsächlich zu Christian B. führen?



+++ 20.35 Uhr: Bereits vor einem Jahr recherchierte der britische Journalist Martin Brunt für eine Reportage zu Christian B. Sein Material wurde niemals ausgestrahlt, aus rechtlichen Gründen, wie er bei RTL sagt. Doch schon damals hatte Brunt B. im Verdacht.

+++ 20.30 Uhr: Wie ist Christian B. ins Visier der Ermittler geraten? Offenbar sollen bereits 2007 britische Ermittler ihren portugiesischen Kollegen einen Tipp gegeben haben bezüglich eines deutschen Sexualstraftäters. Dabei soll es sich um den Tatverdächtigen B. gehandelt haben. Ein Bekannter sagt: „Er war schon ein Gentlemen. Half Frauen beispielsweise in die Jacke“, erinnert sich Alexander Bischof. Er habe niemals ein komisches Gefühl gegenüber Christian B. gehabt. Bischof war es auch, der für B. den Jaguar anmeldete, als er ihn einen Tag nach Maddies Verschwinden darum bat. Das Auto stellen die Ermittler später sicher. Als Bischof herausfindet, dass der Tatverdächtige Drogen verkauft, bricht der Kontakt ab, erzählt er bei RTL.

Christian B. soll bereits 2017 in einer Bar geprahlt haben, dass er etwas mit dem Verbrechen um Maddie McCann zu tun habe. 2018 dann wird auch Alexander Bischof zu dem Fall verhört. Damals erfährt der ehemalige Bekannte, dass die Polizei B. verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden des kleinen Mädchens zu tun gehabt haben, erinnert sich Bischof.

+++ 20.21 Uhr: Hatte die Polizei in Portugal Christian B. 2007 bereits auf dem Zettel? Diese Frage jedenfalls stellt sich ein britischer Journalist. In den ersten Minuten der Sendung bei RTL wird direkt klar, dass die Reporter des Privatsenders tief in den Fall eingestiegen sind und auch intensive Recherchen im nahen Umfeld von Christian B. angestrengt haben.

Update vom Mittwoch, 10.06.2020, 20.20 Uhr: In dem Spezial bei RTL zu Maddie McCann kommen verschiedene Insider zu Wort, die den Fall seit Beginn des Verschwinden des kleinen Mädchens begleitet haben. Dazu gehören Cla rence Mitchell, der langjährige Sprecher der Familie McCann, Sky News-Korrespondent Martin Brunt, der den Fall von Anfang an eng begleitet hat und Profiler Axel Petermann, der ein einzigartiges Bild des Verdächtigen Christian B. zeichnet.

RTL zeigt Spezial zum Fall Maddie McCann – Insider packen aus

Erstmeldung vom Mittwoch, 10.06.2020, 14.23 Uhr: Wiesbaden – Rund 13 Jahre nach dem Verschwinden der dreijährigen Madelaine „Maddie“ McCann sorgt der Fall erneut für Schlagzeilen. Damals verschwand das kleine Mädchen aus einer Appartmentanlage in Portugal und gilt seitdem als vermisst. Es begann eine beispiellose Suchaktion, in der die Eltern von Maddie McCann auch die Öffentlichkeit stark mit einbezogen. Doch leider ohne größeren Erfolg. Vergangene Woche gab es dann in dem Vermisstenfall eine überraschende Wende.

RTL zeigt Spezialsendung „Die Wahrheit im Fall Maddie - Insider packen aus“

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Mittwoch (03.06.2020) mitteilte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Fall der vermissten Maddie McCann gegen Christian B. aus Braunschweig. Der Mann steht unter Mordverdacht. Laut BKA ist der 43-Jährige Christian B. schon mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft.

„Die Wahrheit im Fall #maddie - Insider packen aus“: Ist der Täter ein Deutscher? Mehr im RTL Spezial (Mi., 20:15) & in der Doku zu #Maddiemccann bei @TVNOW u.@ntvde (11.6., 17.30 & 14.6, 10.30 + 18.30) pic.twitter.com/QWu3GV1XHA — RTL (@RTLde) June 9, 2020

Auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ griff den Fall wieder auf, seitdem sind laut Angaben des BKA mehrere hundert neue Hinweise eingegangen. Jetzt zeigt der Privatsender RTL an diesem Mittwoch (10.06.2020) um 20.15 Uhr die Spezialsendung „Die Wahrheit im Fall Maddie - Insider packen aus“. Laut Angaben von RTL geben dort ganz unterschiedliche Menschen, die jedoch alle lange und intensiv mit dem Fall vertraut sind, erstmals bisher nicht veröffentlichtes Insider-Wissen preis.

RTL Spezial: Ganz neue Sichtweise bei der Spurensuche im Fall von Maddie McCann

Darunter befinden sich laut RTL Clarence Mitchell, der langjährige Sprecher der Familie McCann, Sky News-Korrespondent Martin Brunt, der den Fall von Anfang an eng begleitet hat und Profiler Axel Petermann, der ein einzigartiges Bild des Verdächtigen Christian B. zeichnet.

Ob die Spur am Ende tatsächlich zu Christian B. – der zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve im Süden Portugals gelebt haben soll – führt, ist noch unklar. Der Privatsender RTL verspricht aber, in dem RTL-Spezial „Die Wahrheit im Fall Maddie - Insider packen aus“ ganz neue Sichtweisen bei der Spurensuche im Fall von Maddie McCann zu bieten.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Luis Forra/LUSA FILE/dpa