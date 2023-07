„Liefen wie Zombies durchs Hotel und schrien“: Mallorca-Tourist nach Albtraum-Urlaub bedient

Von: Vivian Werg

In der britischen Urlaubshochburg Magaluf wird ein Familienvater unter Drogen gesetzt und bestohlen. Jetzt warnt der Brite andere Mallorca-Urlauber – vor allem Eltern.

Magaluf – Der Küstenort Magaluf ist ebenso berühmt wie berüchtigt und seit vielen Jahren ein Magnet für britische Touristen. Hier strömen jährlich tausende Urlauber durch die Straßen, um ausgelassen zu feiern. Party-Exzesse wie auf der Playa de Palma sind der Grund, weshalb er auch als „Ballermann der Briten“ bekannt ist. Doch so beliebt die Party-Meile unter Feierwütigen auf der Ferieninsel auch ist, für Gaspronomen, Hotelier und Clubbesitzer wird es zunehmend zum Problem: sie fordern schärfere Maßnahmen der Behörden. Bereits im Juni waren viele Mallorca-Wirte genervt von den Urlaubern.

Jetzt berichten Medien erneut von einem Vorfall auf der Partyhochburg, in dem nach Aussagen des Betroffenen grassierender Drogenkonsum und Raubüberfälle die Touristen wie „Zombies“ zurücklassen. Für einen britischen Geschäftsmann und Familienvater aus New Farnley wurde der Mallorca-Urlaub mit seiner 16-jährigen Tochter zum Horror-Trip, der ihn drei Tage lang halluzinieren ließ.

Mallorca-Urlaub: „Mädchen beschwerten sich, dass sie keine Erinnerung hätten“

Eigentlich wollte Lee Cocker (47) Ende Juni ein paar schöne Ferientage mit seiner Tochter Charley auf Mallorca verbringen, um deren erfolgreichen Schulabschluss zu feiern. Bei ihrer Ankunft im Hotel erkundeten sie gemeinsam die Umgebung und wie der 47-jährige Brite gegenüber The Sun Online sagte, begegneten ihn dort bereits viele betrunkene Jugendliche, die wie „Zombies durchs Hotel liefen und schrien“, so der Familienvater. „Einem Mädchen wurde etwas gestohlen und sie war so desorientiert, dass sie vom Balkon stürzte und sich dabei beide Füße brach“, führte er aus.

„Wenn Sie sich im Vergleich zu dem, was Sie konsumiert haben, übermäßig betrunken fühlen, kehren Sie so schnell wie möglich in Ihr Hotel zurück“, warnt ein britischer Familienvater andere Mallorca-Urlauber vor Rauschmittel. In Magaluf sei ihm etwas in sein Getränk gemischt worden. (Symbolfofo) © Imago

An den darauf folgenden Tagen hörten sie weitere Horrorgeschichten von Briten, die schon seit einiger Zeit auf der Insel waren. „Am Montagabend gingen wir raus, um uns ein England-Spiel anzusehen, und viele Jungen sagten, ihre Sachen seien gestohlen worden, und Mädchen beschwerten sich, dass sie keine Erinnerung an ihren Abend hätten“, zitiert die britische Boulevardzeitung Cocker. „Ich ging weiter und dachte, dass mir das nicht passieren wird. Ich bin hier, um auf meine Tochter aufzupassen“, so der Brite selbstsicher. „Und dann passierte es.“

Britischer Tourist spricht dringende Warnung an Mallorca-Urlauber aus

Nach nur zwei Drinks bemerkte der Betroffene, dass er plötzlich Visionen bekam und sich desorientiert fühlte. „Ich konnte viele helle Lichter und die Gesichter von Menschen sehen, die auf mich zukamen. Ich überprüfte meine Tasche und stellte fest, dass mein Telefon gestohlen worden war“. Innerhalb von 15 Minuten sei er vom völligen Normalzustand zu „völlig verrückt“ geworden. Als seine Tochter ihn zurück ins Hotel führte, dauerte es insgesamt drei Tage, bis er sich von den Halluzinationen erholte.

Nach seiner Rückkehr teilte der Brite sein Erlebnis auf seiner Facebook-Seite, wie das Mallorca Magazin berichtet. Damit wolle er andere Urlauber, vor allem Eltern, eindringlich warnen und riet ihnen, bei einem Magaluf-Urlaub äußerste Vorsicht zu sein. Keineswegs sollten Getränke von Fremden angenommen werden. „Wenn Sie sich im Vergleich zu dem, was Sie konsumiert haben, übermäßig betrunken fühlen, kehren Sie so schnell wie möglich in Ihr Hotel zurück“, so der Brite. (Vivian Werg)