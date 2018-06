Magdeburg schafft es ins Guinness-Buch: Rekord mit längster Vogelhauskette

Wie kommt man ins Guinness-Buch der Rekorde: Zum Beispiel, in dem man über viertausend Vogelhäuschen aneinander reiht.

Magdeburg - Die Magdeburger haben Vogelhäuschen an Vogelhäuschen gestellt und damit die weltweit längste Kette dieser Art gebildet. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion haben sie es nun in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Bei der Auswertung am Samstag sagte Schiedsrichterin Lena Kuhlmann von Guinness World Records auf dem Domplatz, die Kette übertreffe den vor gut zwei Jahren in Moskau aufgestellten Rekord von 1124 Metern um 48 Meter.

4389 Häuschen waren zusammengekommen und rund um das Magdeburger Hundertwasserhaus bis zum Dom dicht an dicht aufgereiht worden. Kindergärten, Schulen und viele Privatleute hatten die Vogelhäuschen aus Holz gestaltet. Die Aktion ist Teil einer Kampagne der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Sie soll die Leistungskraft Magdeburgs über die Stadtgrenzen zeigen.