Polizei findet Mann mit Schnittwunde: Verletzter stirbt – Umstände völlig unklar

Ein Mann in Maintal (Hessen) ist mit einer Schnittwunde verletzt. Polizei und Rettungsdienst rücken an, doch für den Verletzten kommt jede Hilfe zu spät.

Polizei findet in Maintal (Hessen) einen Mann mit Schnittwunde

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Maintal – Die Polizei hat am Dienstag (10.03.2020) in Maintal (Hessen) einen Mann mit einer Schnittverletzung gefunden. Der Mann verstarb noch am Ort des Geschehens. Dies teilte die Polizei Südosthessen in Offenbach mit.

Maintal (Hessen): Polizei findet Mann mit Schnittverletzung in Wohnung

Demnach wurde die Polizei am Nachmittag zu einer Wohnung in Maintal-Dörnigheim (Hessen) gerufen. Anrufer sagten am Telefon, dass ein Mann verletzt sei.

„Gegen 14.40 Uhr fanden die Polizisten einen Mann auf, der offensichtlich eine Stichverletzung hatte“, teilte die Polizei Südosthessen in einer Meldung mit. Die angerückten Sanitäter des Rettungsdienstes versuchten den Mann zu retten, sofort starteten sie in der Wohnung in Maintal mit der Reanimation des verletzten Mannes.

Maintal (Hessen): Für den verletzten Mann kommt jede Hilfe zu spät

Die Hilfe kam für den Verletzten jedoch zu spät. Noch in der Wohnung in Maintal erlag er den schweren Verletzungen.

Derzeit sind die Umstände des Todes völlig unklar. „Weitere Angaben zum Ermittlungsstand können derzeit nicht gemacht werden“, hieß es von der Polizei in Offenbach. Um den Vorfall in Maintal zu beleuchten und die Umstände zu klären, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Maintal (Hessen): Staatsanwaltschaft ermittelt Todesursache – Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen

Die Polizei bittet nach dem Vorfall in Maintal die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen und Hinweisgeber, die etwas gesehen haben oder anderweitig zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen. Die Beamten der Kripo sind unter der Rufnummer 06181/100-123 zu erreichen.

Immer wieder werden durch Messerstiche und Schnittverletzungen Menschen getötet. So zum Beispiel in Bad Soden-Salmünster: Dort wurde eine Frau bei einem Familienstreit getötet. Der Täter hatte so heftig auf sie eingestochen, dass die Klinge des Messers abbrach. Bei einer anderen Bluttat in Hanau tötete ein Sohn seinen Vater. Auch er erlitt schwerste Stichverletzungen. Die Polizei fand nach der Tat zwei Messer.

