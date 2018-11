Mann erleidet Herzinfarkt - doch Taxifahrer macht etwas völlig Unverschämtes

Ein Mann erleidet in Mainz einen Herzinfarkt - doch ein Taxifahrer macht etwas völlig Unverschämtes.

Diese Nachricht ist wirklich unglaublich: Während ein Mann mit dem Tod ringt, macht ein Taxifahrer etwas völlig Unpassendes.

Mainz - Diese Nachricht ist nicht zu fassen! Ein Mann ringt in Mainz mit dem Tod - doch ein Taxifahrer macht etwas völlig Unverschämtes! Über den Kopfschüttel-Vorfall berichtet extratipp.com*.

Mann erleidet Herzinfarkt in Mainz - Taxifahrer schockt mit Dreistigkeit

Und so spielte sich die Ungeheuerlichkeit ab: Ein Rettungswagen war in die Mainzer Wallstraße gerufen worden - akuter Herzinfarkt! Der Patient lag im Fond, während sich ein Sanitäter um ihn kümmerte. Ein anderer wollte den Wagen aus dem Parkhaus lenken, musste dafür jedoch zuerst rangieren. Plötzlich passierte es!

Mainz: Jede Sekunde zählt, doch Taxifahrer lächelt nur

Hinter dem Rettungswagen hatte ein Taxifahrer seinen Wagen abgestellt. Trotz Aufforderung der Sanis, dass es sich um einen Notfall handele, bewegte der Taxifahrer sein Auto nicht vom Fleck. Im Gegenteil: Der Mann habe seinen gehbehinderten Fahrgast "ohne große Eile" abkassiert, wie die Polizei Mainz in ihrer Pressemeldung schreibt. Bei der Aktion seien fünf bis acht Minuten wertvolle Zeit verstrichen. Der Taxifahrer habe die gesamte Zeit "ignorant gelächelt".

Polizei Mainz sucht Taxifahrer - Anzeige wegen Nötigung droht

Als der Taxifahrer seinen Wagen endlich weggefahren hatte, konnten die Sanis den Rettungswagen rangieren und den Herzinfarkt-Patienten in die Klinik Mainz fahren. Die Polizei kennt das Kennzeichen das Taxis, sucht dennoch nach weiteren Zeugen, die Hinweise geben können. Telefon (06131) 654 110.

Der Mann wird als 40 bis 45 Jahre alt beschrieben und sei von "asiatischem Aussehen" gewesen. Ihn erwartet mindestens eine Anzeige wegen Nötigung. Möglicherweise muss sich der Taxifahrer auch wegen unterlassener Hilfeleistung oder schwerer Körperverletzung durch Unterlassen verantworten. Gerade staunen die Leser über diese Meldung: Mann mit 8000 Dosen Red Bull am Pfandautomat - sofort Blaulicht. Außerdem: Heiße Russin springt in See im Bikini - Es endet verheerend.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.