Tierquäler zünden lebende Tauben an - Retter reagieren mit berührendem Appell

Am Mainzer Hauptbahnhof ist es am Donnerstag zu einem besonders grausamen Fall von Tierquälerei gekommen: Unbekannte haben zwei Tauben angezündet - bei lebendigem Leib.

Mainz - Am Donnerstag hat sich am Mainzer Hauptbahnhof ein besonders grausamer Fall von Tierquälerei abgespielt: Offenbar sind zwei Tauben bei lebendigem Leib angezündet worden. Dies berichtet merkurist.de und beruft sich auf das Kleintierhaus Tierheim Mainz. Die Tierschützer sind mit den grausamen Bildern an die Öffentlichkeit gegangen und finden berührende und erschütterte Worte für diese Barberei.

Tierschützer reagieren entsetzt auf die Misshandlung

"Wir sehen fast täglich misshandelte, fast zu Tode getretene, vergiftete, mit Frittierfett überschüttete Tauben vom Bahnhof aber sowas hatten wir noch nicht", heißt es in dem Post des Mainzer Tierheims. Sie appellieren an die Facebook-Nutzer, nach den Tierquälern Ausschau zu halten.

"Was stimmt denn eigentlich nicht mit unserer Gesellschaft?", heißt es in dem Post weiter. "Bitte liebe Community, haltet die Augen und Ohren auf! Wir behandeln natürlich auch jeden Hinweis diskret! Unterstützt unsere Tauben-Projekte, damit die armen Seelen von der Straße kommen!".

+ Tiere wurden von Unbekannten bei lebendigem Leib angezündet. © Kleintierhaus Tierheim Mainz

Tauben bei lebendigem Leib angezündet: Noch ist unklar, ob sie überleben werden

Noch stehe nicht fest, ob die beiden Tiere den Angriff überleben werden, schreibt das Tierheim. Dies werde man in den kommenden Tagen sehen. Gegenüber merkurist.de erklärte eine Mitarbeiterin, dass man das Veterinäramt eingeschaltet habe - außerdem habe man bei der Polizei wegen Tierquälerei Anzeige erstattet.

