Wütender Rentner sieht Kinder an Zebrastreifen - dann dreht er durch

Ein wütender Rentner sieht mehrere Kinder an einem Zebrastreifen - er gibt Gas, es kommt zu einem Polizeieinsatz.

Mainz - Ein wütender Opa sieht in Mainz Kinder an einem Zebrastreifen - er gibt Gas, plötzlich passiert es. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Mainz: Wütender Opa hält auf Zebrastreifen zu

Großer Tag für kleine Kids: Eine Schulklasse hatte am Montag ihr Fußgängertraining in der Bahnhofstraße Mainz. Zusammen mit der Lehrerin standen die Kinder gegen 11.30 Uhr im Bereich eines Zebrastreifens und waren drauf und dran, diesen zu überschreiten. Zur selben Zeit fuhr ein Opa mit seinem Fahrzeug die Straße Bahnhofstraße entlang. Die Kinder machten den Rentner offenbar so wütend, dass er Gas gab und der Gruppe den Scheibenwischer zeigte, wie es im Pressebericht der Polizei Mainz heißt.

Das ist die Strafe für den Wut-Opa aus Mainz

Bemerkenswert: Der Mann zeigte später Reue, rief bei der Polizei Mainz an und stellte eine Selbstanzeige. Daraufhin wurden ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 75-Jährigen eingeleitet.

Der Bußgeldkatalog sieht 180 Euro Strafe für Autofahrer vor, die zu schnell an einen Zebrastreifen heranfahren - obwohl klar ersichtlich ist, dass eine Person oder eine Personengruppe diesen benutzen wollen. Außerdem gibt es noch einen Punkt in Flensburg.

Polizei Mainz sucht nach weiteren Zeugen

Die Polizei Mainz fragt dennoch, ob Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon (06131) 65 43 10. Auch eine E-Mail-Adresse ist für solche Fälle angegeben. Die Beamten sind unter pimainz3@polizei.rlp.de zu erreichen.

