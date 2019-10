Mallorca: Deutscher soll 14-Jährige am Strand vergewaltigt haben

Urlauber lieben den Playa de Palma auf Mallorca. Der Strand in der Nähe der Partymeile hat üble Schattenseiten.

Ein Deutscher ist am Samstag laut Medienberichten von der spanischen Polizei festgenommen worden. Der 18-Jährige soll eine 14-Jährige am Strand vergewaltigt haben.

Mallorca - Die Vorwürfe gegen den Deutschen wiegen schwer. Der 18-Jährige soll eine 14-jährige Urlauberin an der Playa de Palma vergewaltigt haben. Wie Mallorca Zeitung online berichtet, hätten sich das Mädchen und der 18-Jährige kurz zuvor kennengelernt. Die 14-Jährige sei in Begleitung ihrer Mutter in der Nähe des Baleneario 6 unterwegs gewesen, aber gegen 23.30 Uhr mit dem 18-Jährigen allein zum Strand gegangen.

14-Jährige am Strand von Playa de Palma vergewaltigt

Unter Tränen habe die 14-Jährige dann nach ihrer Rückkehr erzählt, dass der 18-Jährige sie gegen ihren Willen zu Geschlechtsverkehr gezwungen habe. Der 18-Jährige bestritt die Vorwürfe der Vergewaltigung und behauptete das Mädchen habe zugestimmt, berichtet auch das lokale Mallorca Portal Diario de Mallorca. Die Mutter habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Die spanische Nationalpolizei habe den mutmaßlichen Täter bereits am Samstag (5. Oktober) festgenommen. Er sei inzwischen einem Gericht überstellt worden, heißt es. Die Familie des Mädchens sei mittlerweile nach Deutschland zurückgeflogen.

Vergewaltigung auf Mallorca - kein Einzelfall

Im Sommer sorgte eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca für Schlagzeilen.

Auch unweit der Partymeile am Ballermann kam es diesen Sommer zu Übergriffen: Zwei Touristinnen sollen Ende Juli an der Playa de Palma vergewaltigt worden sein. Auch ein 19-jähriger Tourist aus Großbritannien soll auf Mallorca von zwei Männern vergewaltigt worden sein.

ml