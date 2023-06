„Hört auf, Mallorca-Videos zu machen“: TikTokerin hat gute Absichten, muss sich aber was anhören

Eine Influencerin schlug auf TikTok vor, weniger Urlaubsbilder zu posten. Damit solle die heimische Natur geschützt werden. Sie bekam viel Kritik für ihren Vorschlag.

Mallorca – Eine mallorquinische Influencerin hat ihre Follower aufgefordert, sowohl den Namen als auch den Ort von Buchten und Stränden Mallorca in den sozialen Medien nicht preiszugeben. Man tue der Insel und dem Ökosystem damit keinen Gefallen, sagt die „poisonscorpio01“ in ihrem Video auf TikTok. „Hört bitte auf, Videos über Mallorca zu machen, ihr tragt damit nur dazu dabei, dass unser Ökosystem Schaden nimmt“ argumentiert die Influencerin in ihrem Video.

Mallorquinische TikTokerin: „Wegen ein paar Likes tragt ihr zur Zerstörung der Insel bei“

Stattdessen rät sie Reisenden, Mallorcas Natur ohne das Smartphone zu genießen. „Wegen ein paar Likes tragt ihr zur Zerstörung der Insel bei“, ging die junge Frau mit ihren Anhängern hart ins Gericht. Der Touristen-Ansturm ist in diesem Jahr enorm. Jedes Video habe zur Folge, „dass immer mehr Leute kommen, die ihre aufgebrauchten Sonnencremetuben und Bierdosen im Sand zurücklassen“. Ihr Video wurde bereits rund 120.000 Mal aufgerufen. Doch Mallorca kann auch für Touristen zur Gefahr werden, vor kurzem ertrank ein deutscher Tourist im Mittelmeer.

Nicht nur Unterstützung für TikTokerin: Kritische Kommentare zum Mallorca-Video-Boykott

Nicht bei allen ihrer Follower kam der Aufruf zum Video-Boykott der mallorquinischen Strände gut an. „Ist ja schön und gut, dass du aus Mallorca bist“, schrieb ein User in den Kommentaren, „das heißt aber nicht, dass du exklusiven Anspruch auf die Buchten hast“. Ein anderer User erinnerte die besorgte Mallorquinerin daran, „dass wir uns zwar über den Tourismus beschweren, aber dabei vergessen, dass wir ohne ihn nichts wären“. Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle in Spanien.

Ein anderer User sieht nicht die Touristen als das eigentliche Problem an, sondern deren Art, wie sie sich im Urlaub verhalten. Dafür erhielt er viel Zustimmung. Ein anderer Mallorquiner stimmte dem zu. Das Problem sei das Verhalten der Urlauber - denn „wenn wir an einen anderen Ort reisen, machen wir das Gleiche.“ Das Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz geht im Moment gegen den ausufernden Sauftourismus auf Mallorca vor. Damit bleibt wohl nur die Rücksichtnahme auf die dortige Kultur und Natur als Lösung übrig.