„Das ist doch Wahnsinn“: Mann behauptet, seit 1962 nicht mehr geschlafen zu haben

Von: Bjarne Kommnick

Ein Mann aus Vietnam behauptet, seit 1962 nicht mehr geschlafen zu haben. Ein YouTuber hat ihn besucht, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Ho-Chi-Minh-Stadt – Drei Tage wach, über diesen Satz kann Thai Ngoc aus Süd-Vietnam mutmaßlich nur schmunzeln. Denn was für manche die längste Zeit ohne Schlaf in ihrem Leben wäre, ist für den 80-Jährigen laut eigenen Angaben nur ein kleiner Bruchteil seiner schlaflosen Zeit. Ngoc behauptet, seit 1962 nicht mehr geschlafen zu haben. Der YouTuber Drew Binsky ist der Sache auf den Grund gegangen und hat den Mann bei sich Zuhause besucht.

Mann behauptet 61 Jahre nicht geschlafen zu haben

Bei der Aussage seit mittlerweile 61 Jahren nicht mehr geschlafen zu haben – denn so viel sei seit dem letzten Schlafen von Ngoc vergangen – könnten manche skeptisch werden. Immerhin „drohen Körperfunktionen schon bei 24 Stunden ohne Schlaf und leichtem Schlafmangel nicht mehr richtig zu funktionieren“, wie meinschlaf.de berichtet. Nach 48 Stunden ohne Schlaf würde der Körper „nur noch halb so leistungsfähig wie ausgeschlafen“ sein.

Nach drei Tagen Schlafentzug sei der Mensch in der Regel „kaum noch ansprechbar“ und der Betroffene „schläft quasi mit offenen Augen“. Der Stand der Wissenschaft sei bisher, dass es nicht möglich ist, unbegrenzt wach zubleiben, da der Körper irgendwann von selbst einschlafen würde. Jedoch gebe es Krankheiten, wie die „Letale Insomnie“, bei der Betroffene zwar unbegrenzt lange wach bleiben, jedoch nur so lange bis sie in ein Koma fallen und letztendlich sterben würden.

Mann vermutet Vietnam-Krieg als Auslöser für Schlaflosigkeit

Ist es also überhaupt möglich, dass Ngoc seit 1962 wach ist? YouTuber Drew Binsky aus Arizona hat den Mann nach einer aufwendigen Suche bei ihm Zuhause besucht. In einem Gespräch erklärt er, dass er seit dem „Amerikanischen Krieg“, wie ihn die Familie Ngoc bezeichnet, im Westen bekannt als Vietnam-Krieg, der von 1955 bis 1975 im Land wütete, nicht mehr schlafen würde. Deshalb glaube er, dass der Krieg auch der Auslöser für seinen Zustand sei, was genau ihm von Schlaf abhalten würde, könne er jedoch nicht sagen.

Deshalb fragt Binsky: „Was sagen die Ärzte dazu?“ Auch die hätten laut der Familie Ngoc keine Ursache finden können, warum der Mann nicht mehr schläft. Sollte die Familie die Wahrheit erzählen, dann hätte der 80-Jährige mit Sicherheit einen Weltrekord aufgestellt, denn laut Healthline „beträgt die längste aufgezeichnete Zeit ohne Schlaf ungefähr 264 Stunden“, was in etwa 11 Tage wären, „obwohl unklar ist, wie lange Menschen ohne Schlaf überleben kann“.

Mann schläft seit 1962 nicht mehr – PTBS als Ursache für jahrelangen Schlafmangel?

Im Netz wird der Fall heißt diskutiert. Viele halten es für möglich, dass Ngoc seit 1962 nicht mehr geschlafen hat. Ein User kommentiert unter dem Video von Binsky: „Der schläft seit dem Vietnam-Krieg nicht mehr, ich glaube, es handelt sich dabei um eine seltene Form von PTBS“, also posttraumatischer Belastungsstörung. Ein anderer meint: „Das ist doch Wahnsinn“. Und auch ein lokaler Journalist aus der Region von Ngoc meldet sich zu Wort: „Ich habe auch eine Geschichte über ihn gemacht und ich bin mir sicher, dass er wegen des Krieges an PTBS leidet“.

„Das ist beeindruckend“: Mann ohne Schlaf fasziniert das Netz

Zwar könnte man meinen, dass Ngoc aufgrund seines nicht-Schlafens mehr aktive Lebenszeit haben würde als andere, jedoch würde er selbst lieber normal schlafen können, als die ganze Zeit wach zu sein, wie sein Sohn für Binsky übersetzt. Dennoch nutze er einen Großteil seiner freien Zeit, um produktiv zu sein und beispielsweise auf seinen Ackern zu arbeiten oder Reiswein herzustellen, den er auf dem Markt verkauft. Auch im nationalen Fernsehen von Vietnam wurde seine Geschichte bereits ausgestrahlt.

Erstaunlicherweise gibt es nur wenige Nutzerinnen und Nutzer im Netz, die nicht daran glauben, dass Ngoc die Wahrheit erzählt. Stattdessen hagelt es insbesondere Mitleid und Faszination für die Geschichte des Mannes. „Für all das, was der Mann bereits durchgemacht hat, scheint er noch viel zu lächeln und das Leben zu genießen, das ist beeindruckend“.

Wer nicht wie Ngoc auf Schlaf verzichten möchte und auf ausreichend Schlaf achtet, könnte diesen Kniff von Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg testen.