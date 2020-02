Mann (25) schläft in Bahn ein - als er aufwacht, nimmt ihn die Polizei fest

Böses Erwachen

+ © Christian Beier (Symbolbild) Ein Remscheider ist in der S-Bahn eingeschlafen. Als die Bundespolizei ihn überprüfte, stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. © Christian Beier (Symbolbild)

Ein 25-jähriger Mann aus Remscheid war in einer S-Bahn in NRW eingeschlafen. Bundespolizisten weckten ihn an der Endhaltestelle - und nahmen ihn fest.