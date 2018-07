Autofahrer mit Handy am Steuer erwischt - bei seiner Ausrede lachen sich die Polizisten schlapp

Hund bringt Herrchen Ärger

Ein Mann wurde in Münster während der Autofahrt beim Telefonieren erwischt. Sein Grund, wieso er mit dem Handy am Steuer saß, versetzte selbst die Polizisten in lautes Gelächter.