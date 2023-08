Mann durch Polizeischuss bei Köln schwer verletzt

Teilen

Einsatzwagen stehen am Ort der Schussabgabe in Rommerskirchen. Hier wurde ein 41-Jähriger schwer verletzt. © Vincent Kempf/dpa

Die Polizei wird zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Partnerin gerufen. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten kommt es zu einem Schuss. Ein 41-Jähriger wird schwer verletzt.

Rommerskirchen - Ein 41-jähriger Mann ist bei einer Schussabgabe durch die Polizei in Rommerskirchen bei Köln schwer verletzt worden. Die Beamten wurden am Sonntagabend wegen Streitigkeiten zwischen dem Mann und seiner Partnerin gerufen, wie eine Polizeisprecherin in Neuss am Morgen sagt. Als die Polizisten eintrafen, sei der 41-Jährige auf sie zugekommen, woraufhin auf ihn geschossen worden sei. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Nähere Angaben zu dem Ablauf des Einsatzes machte die Sprecherin zunächst nicht. Der Vorfall ereignete sich demnach auf der Straße vor einem Haus. Die Polizei in Düsseldorf übernahm die Ermittlungen in dem Fall. dpa