Mann tötet wohl Ex-Lebensgefährtin mit Küchenmesser und dann sich selbst – Kinder (2, 3) waren in der Wohnung

Teilen

Notarzteinsatz (Symbolbild). © Fabian Geier / Einsatz-Report24 / Imago

In Mannheim tötete ein 33-Jähriger am Montagmorgen mutmaßlich seine Ex-Lebenspartnerin mit einem Küchenmesser und richtete sich im Anschluss selbst.

Mannheim – Am frühen Montagmorgen ging ein Notruf bei der Polizei in Mannheim ein. In einer Wohnung am Neckarauer Waldweg fanden die Einsatzkräfte im Anschluss einen 33-jährigen Mann und seine 36-jährige ehemalige Lebensgefährtin tot auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zunächst die 36-Jährige und dann sich selbst mit einem Küchenmesser tötete. Zwei der drei gemeinsamen Kinder des Paares waren zum Tatzeitpunkt in der Wohnung, sind Polizeiangaben zufolge aber wohlauf.

Mann tötet Ex-Lebensgefährtin und dann sich selbst: Zwei Kinder zum Tatzeitpunkt in der Wohnung

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach Angaben vom Montag davon aus, dass der 33 Jahre alte Mann die 36-Jährige in ihrer Wohnung mit einem Küchenmesser erstach und sich dann selbst tötete. Das Messer sei vor Ort sichergestellt worden. Die Polizei war gegen 2.00 Uhr morgens alarmiert worden – vermutlich von der da noch lebenden Frau selbst oder dem Mann kurz vor seinem Suizid. Bei dem Notruf sei nicht gesprochen worden, erläuterte ein Polizeisprecher die Hintergründe.

Zum Tatzeitpunkt waren die zwei und drei Jahre alten Kinder des Paares in der Wohnung. Wahrscheinlich hätten die beiden Jungen nichts von der Tat mitbekommen, so der Polizeisprecher. Das dritte Kind des Paares, eine 14 Jahre alte Tochter, war am Montagmorgen nicht zu Hause, sei jedoch ebenfalls wohlauf. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch unklar. Auch wird noch ermittelt, ob der Mann noch gemeinsam mit der Frau in der Wohnung gelebt hatte oder nur zu Besuch war.

Femizide in Deutschland: Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand eines Partners oder Ex-Partners

Über hundert Frauen sterben in Deutschland jedes Jahr durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners, wie aus Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) hervorgeht. Täglich gibt es zudem einen polizeilich registrierten Tötungsversuch an einer Frau, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Auch Gewalt in Beziehungen bleibt in Deutschland auf hohem Niveau, 90 Prozent der Opfer sind Frauen, wie eine BKA-Auswertung ergab. „Frauen werden umgebracht, weil sie Frauen sind und zu einem Ding, einer Sache degradiert werden. Noch immer glauben viel zu viele Männer, dass Frauen ihnen gehören“, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) Mitte Mai im Interview mit Bunte.

Oft werden Eifersucht, Liebe und Aggression gegen die Frauen als Motive genannt. „Gewalt hat nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Macht“, entgegnete die Grünen-Politikerin. Der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen sei überfällig, so die Ministerin. „Bis in die Neunzigerjahre war Vergewaltigung in der Ehe straffrei, Friedrich Merz hat damals im Bundestag noch gegen die überfällige Reform gestimmt“, erinnerte Paus. Heute gebe es zwar mehr Sensibilität für das Thema, aber noch zu wenig Hilfe. Die Zahl der Frauenhäuser und Beratungsstellen will die Familienministerin eigenen Angaben zufolge ausbauen (bme/dpa).

„Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.“