Mann fährt mit Frau in Tunnel - und alleine wieder raus

Im Rennsteigtunnel auf der A71 kracht es öfter mal. Aber nicht so. Ein Ehemann hat dort sehr ungewöhnlich gehandelt und sich dazu noch eine Anzeige eingefangen.

Erfurt - Wegen eines heftigen Streits im Auto hat ein 45-jähriger Mann seine Ehefrau kurzerhand zum Aussteigen in einem Thüringer Autobahntunnel gezwungen und sie dort zurückgelassen.Eine Streife entdeckte die 37-jährige Fußgängerin am Montagabend im acht Kilometer langen Rennsteigtunnel auf der A71, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den Fahrer des Wagens wurde Anzeige wegen unberechtigten Haltens in einer Pannenbucht erstattet.

Die Polizei brachte zunächst die Frau in Sicherheit und hielt dann den Erfurter Wagen wenige Kilometer hinter dem Tunnel an, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Den Beamten erklärte der 45-Jährige, dass seine Frau ihn ohne Unterlass beschimpft und ihm sogar Schläge angedroht habe. Aus diesem Grund habe er sie in einer Pannenbucht im Tunnel aussteigen lassen.

Ehemann hielt noch einmal an - aber nicht aus Reue

Kurze Zeit später hielt der Erfurter zwar noch einmal an, wie Videoaufnahmen der Überwachungskameras zeigten - allerdings nicht, um seine Ehefrau wieder einzusammeln, sondern um seinen auf der Rückbank sitzenden Sohn auf den Beifahrersitz wechseln zu lassen. Verletzt wurde bei den Haltemanövern niemand. Die zurückgelassene Ehefrau wurde zum Bahnhof gebracht.

