Mann schießt simples Foto - es ist sein letztes

Albany - Es ist die Geschichte von acht Freunden: die aus Perth losziehen, um in der historischen Hafenstadt Albany eine schöne Zeit zusammen zu verbringen. Der geschlossene Trip zu einer örtlichen Sehenswürdigkeit, The Gap, sollte die Gruppe allerdings für immer verändern. An einem Aussichtspunkt trennt sich die Clique, es sollte der letzte gemeinsame Moment sein.

Während seine Freunde die Landschaft erkunden, trifft der Mann eine tödliche Entscheidung. Er möchte die atemberaubende Umwelt für immer auf einem Foto festhalten. Dabei stürzt er in die Tiefe. An manchen Stellen ragen die Klippen bis zu 40 Meter in die Höhe, die Chance, einen Sturz zu überleben, gehen gegen null. Zwar wurde sein lebloser Körper aus dem Wasser gezogen, doch jegliche Hilfe kam für ihn zu spät.

Schilder weisen auf Gefahr hin

„Tatsächlich war er sehr vorsichtig, als er das Foto schoss. Er rutschte schlicht auf dem Stein aus“, erzählt Sahil Singh, Augenzeuge des Unfalls,gegenüber der ABC.

Erst vor kurzem wurde der Unfallsort mit einer großen Aussichtsplattform ausgestattet. Zäune und Warnschilder sollen zudem auf die mögliche Gefahr hinweisen.

Das ist The Gap

