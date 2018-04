Mann schmettert nächtelang Arien und bringt Nachbarn um den Schlaf

Mit seinen lautstarken nächtlichen Gesangseinlagen hat ein 29-Jähriger seinen Nachbarn im baden-württembergischen Schliengen um den Schlaf gebracht.

Schliengen - Nächtelang hat ein singender Nachbar anderen den Schlaf geraubt - bis es ihnen schließlich zu bunt wurde: Wegen der Arien eines 29-Jährigen ist in der Nacht zum Dienstag im Kreis Lörrach in Baden-Württemberg die Polizei ausgerückt. „Der Singsang, so die Anrufer, ertöne stets zu nachtschlafender Zeit und strapaziere mittlerweile die Nerven der gesamten Nachbarschaft“, teilten die Beamten mit. Die Polizisten klingelten daraufhin bei dem singenden Mann in Schliengen und stellten ihn zur Rede. „Er war total einsichtig und ist dann auch gleich ins Bett gegangen“, sagte ein Sprecher. Warum der Mann nachts gesungen habe, könne er nicht sagen. Der 29-Jährige habe versprochen, es zu lassen.

dpa