Mann will beweisen, dass Benzin nicht so schnell brennt: Auto von Kumpel in Flammen

Leichtsinnige Aktion in Delmenhorst

Diese Aktion ist so richtig in die Hose gegangen: Ein 20-jähriger aus Delmenhorst wollte seinen Kumpels beweisen, dass man Benzin gar nicht so leicht anzünden kann. Das plötzlich in Flammen stehende Auto seines Kumpels bewies allerdings das Gegenteil.