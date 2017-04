Mann sticht Mutter und Schwester nieder

Im nordrhein-westfälischen Dülmen steht ein 29-Jähriger im Verdacht, seine 51-jährige Mutter und vermutlich auch seine 31 Jahre alte Schwester in der elterlichen Wohnung mit einem Messer angegriffen zu haben. Foto: Rene Ruprecht/Illustration

Ein Mann sticht mit einem Messer auf seine Mutter und seine Schwester ein. Die Mutter schwebt zunächst in Lebensgefahr. Nun ermittelt die Mordkommission.

Dülmen (dpa) - Bei einem blutigen Familiendrama in Dülmen im Münsterland sind zwei Frauen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Gegen einen 29-Jährigen sei Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann steht im Verdacht, seine 51-jährige Mutter und seine 31 Jahre alte Schwester in der Wohnung seiner Eltern mit einem Messer angegriffen zu haben. Die Mutter schwebte zunächst in Lebensgefahr. Hintergrund und Motiv der Bluttat waren am Samstag noch unklar. Eine Mordkommission ermittelte.

Am Freitagnachmittag hatten Anwohner die Polizei über einen Familienstreit informiert. Der mutmaßliche Messerstecher soll betrunken zunächst seine Mutter angegriffen haben und dann die Schwester, als diese der Mutter zur Hilfe kommen wollte.

Die Mutter wurde von der Messerklinge in Hals und Brust getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur Uniklinik Münster. Nach einer Operation bestand für sie keine akute Lebensgefahr mehr, sie blieb aber auf einer Intensivstation.

Der Beschuldigte war noch vor dem Wohnhaus festgenommen worden, in dem sich das blutige Geschehen abgespielt hatte. Zum Tatgeschehen und zum Motiv schwieg er. Er kam in Untersuchungshaft.